Stephanie Cayo: la reacción de su mamá tras conocer que su hija actuaría con Mel Gibson

La actriz peruana Stephanie Cayo sigue alcanzando más alturas profesionales y hace unos días anunció que se encuentra en Puerto Rico rodando la cinta "Force of Nature", filme que protagonizará junto a la reconocida estrella de Hollywood Mel Gibson.

La noticia no solo emocionó a la actriz peruana y a sus fans, sino también a su madre, quien en un inicio pensó que se trataba de una broma por parte de Stephanie.

La propia actriz acaba de compartir la divertida anécdota que vivió tras contarle la buena noticia a su mamá.

“Siguiendo con la historia... cuando le conté a mi madre esta noticia le dije: Mami, escúchame por favor, es importante. Voy a hacer una película con Brad Pitt. Entonces empezó a reír y me dijo, ‘ay Stephanie me estás bromeando’. Ja, ja, ja”, se lee en el relato de Stephanie Cayo.

“Entonces riendo, yo también le dije: 'mentira mami, no es con Brad es con Mel Gibson'. Ahí comenzó a reírse aún más fuerte y riendo me dijo NOOOO, ahí si ya te pasaste con la broma. Hice silencio por 10 segundos y cuando paró de reírse me dijo, me estás hablando en serio ¿Stephy? - Sí mamá. Es en serio. Entonces las dos comenzamos a reírnos... pero de los nervios”, agregó en el texto.

Stephanie Cayo manifestó que tener la oportunidad de trabajar con el ganador de dos premios Oscar le permite alcanzar uno de sus más anhelados sueños.

“Este equipo está genial y me la estoy pasando de maravillas. Lo mejor de todo es que no estoy soñando y que los sueños si pueden hacerse realidad”, fue el mensaje con el que finalizó su post.

“Qué alegría verte tener este tipo de proyectos. Felicidades y éxito”, “Que sigan los éxitos te lo mereces”, “Trabajando duro y persistiendo como tú lo haces. Claro que puedes construir tus sueños”, “Felicidades, esa sensación de ver tus sueños hechos realidad es la felicidad absoluta”, son algunos comentarios de sus fanáticos.

Además de Mel Gibson, este nuevo proyecto cinematográfico de Stephanie Cayo cuenta con otros actores de renombre como Emile Hirsch (de la cinta "Milk") y Kate Bosworth (Lois Lane en "Superman Returns").