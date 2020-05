Stephanie Cayo fue nominada a los “The 100 most beautiful face 2020” (“Los 100 rostros más bellos del mundo 2020”) y competirá con otras modelos, actrices y conductoras del mundo.

La noticia fue confirmada a través del Instagram oficial de TC Candler & The Independent Critics, organizadores del concurso que viene dando mucho de qué hablar en nuestro país.

“Stephanie Cayo- Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations! #tccandler #100mostbeautiful2020 #100mosthandsome2020 #stephaniecayo #actress #singer #songwriter #model #peru”, se lee en el anuncio difundido en Instagram.

El mensaje fue acompañado con una fotografía en blanco y negro, donde vemos a la actriz peruana mirando fijamente a la cámara y sosteniendo su rostro en una de sus manos. En solo dos horas, la instantánea de Stephanie suma más de 22 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios.

Hasta el momento, la recordada actriz de “Besos robados” no se ha pronunciado acerca de su elección como participante en el concurso internacional de belleza.

Cabe recordar que Cayo es la tercera persona de nacionalidad peruana dentro del concurso a “Los 100 rostros más bellos del mundo”, pues Andrés Wiese e Ivana Yturbe también han sido nominados.

