Según la actriz, el docente intentaba realizar tocamientos indebidos de forma continua | Foto: Joel Alonzo / GEC.
Según la actriz, el docente intentaba realizar tocamientos indebidos de forma continua | Foto: Joel Alonzo / GEC.
Por Redacción EC

La actriz peruana Stephanie Orúe reveló que fue víctima de acoso sexual a los 18 años por parte de un reconocido director y docente de teatro, cuando trabajaba como asistente en un taller de actuación de una universidad local.

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