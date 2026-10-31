La actriz peruana Stephanie Orúe reveló que fue víctima de acoso sexual a los 18 años por parte de un reconocido director y docente de teatro, cuando trabajaba como asistente en un taller de actuación de una universidad local.

Según contó, las conductas se prolongaron durante cerca de dos meses y le generaron temor e incomodidad para acudir a su centro de labores.

En una entrevista en el podcast Lexismanía, la intérprete recordó que durante ese periodo prefirió guardar silencio y no contar lo sucedido a sus familiares ni amistades, por miedo a las consecuencias que podría afrontar si denunciaba al docente.

“Tenía mucho miedo. (...) En vez de pensar que tenía que denunciarlo, yo pensaba: ‘No, porque si lo hago, voy a generar un problema y de repente me van a botar de la escuela a mí’”, relató.

Orúe contó que el docente intentaba tocarle las piernas disimuladamente, lo que la llevó a cambiar su forma de vestir y evitar prendas como los shorts, mientras sentía culpa e intimidación ante estas conductas.

Stephanie Orúe contó que llegó a cambiar su manera de vestir

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Stephanie Orúe enfrentó al docente durante una clase

La actriz recordó que el episodio que marcó un límite ocurrió durante una clase de confianza, mientras los alumnos mantenían los ojos cerrados. Al advertir que el profesor intentaba tocarle los glúteos, reaccionó con un manotazo para detenerlo, sorprendiendo a los prensetes.

Al terminar la sesión, el director le habría reclamado por su reacción frente a los estudiantes, ante lo cual Orúe aseguró que respondió: “Y tú nunca más vuelvas a intentar tocarme”.

Stephanie Orue. (Foto: USI)

Con los años, la intérprete aseguró que tomó conciencia de la gravedad de lo ocurrido y supo que otras personas también habrían sido víctimas de las conductas del director, cuya identidad prefirió no revelar debido a que ya había fallecido.

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