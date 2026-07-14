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Resumen

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Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern se despiden de Sam Neill con emotivos mensajes. (Foto: AFP)
Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern se despiden de Sam Neill con emotivos mensajes. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern son algunas de las celebridades que se sumaron a los homenajes a Sam Neill, el protagonista de “Jurassic Park”, quien falleció a los 78 años.

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