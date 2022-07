Sin Will Byers no habría “Stranger Things”. El personaje interpretado por Noah Schnapp fue secuestrado en la primera temporada de la serie, pero no por cualquier delincuente, sino por entes sobrenaturales del “Upside Down”; un mundo que refleja la realidad, pero que tiene tonalidades rojas, siniestras.

Durante la primera temporada, Will Byers permaneció lejos del elenco principal en casi todos los episodios. Es gracias a la fe de su madre, Joyce Byers (Winona Ryder), que tanto ella como sus amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) consiguen rescatarlo de lo sobrenatural. Pero el Will que salió del “Upside Down” es una persona distinta. En esta temporada, el enemigo fue el Demogorgon, un monstruo antropomorfo de gran poder.

En la temporada dos, Will tiene visiones de un terror que se aproxima al pueblo de Hawkins, Indiana. Ese es el poder que tiene el Mindflayer, enemigo de turno. Son las visiones de Will, quien las traduce en dibujos, las que trazan el camino para derrotarlo y salvar, otra vez, al pueblo de Hawkins; donde Eleven (Millie Bobby Brown) recibe la tarea de cerrar el nexo a la dimensión oscura.

La tercera temporada de “Stranger Things” vuelve a presentar otro vínculo sobrenatural, pero complica las cosas con la aparición de soldados rusos infiltrados en Hawkins, donde llevan a cabo experimentos con el “Upside Down”. Aquí, Will Byers descubre que la presencia del Mindflayer persiste en el pueblo y, si bien quiere disfrutar lo que le queda de niñez jugando “Calabozos y dragones”, tiene que luchar.

La cuarta temporada encuentra a Will en un pueblo de California, donde vive junto a su madre, hermano y hermana adoptiva, Eleven. Allí, Will descubre algunos aspectos de su identidad, como el hecho de que esté enamorado de Mike, su mejor amigo que ahora vive lejos. En una reciente entrevista, el actor confirmó que su personaje es homosexual, pero que aun no está preparado para decirlo.

“Está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Han estado mostrando esto intencionadamente en las últimas temporadas”, indicó en conversación con Variety.

En los nuevos episodios, Will no confiesa lo que siente, sino que asume un rol de apoyo a Mike; quien a su vez es apoyo de su novia Eleven. En otro momento de la temporada, el hermano de Will, Jonathan (Charlie Heaton) se da cuenta de la orientación sexual de su hermano y le manifiesta todo su apoyo.

Sobre la temporada 5 de “Stranger Things”

Vecna, el enemigo de la cuarta temporada, aún no ha sido derrotado. Eso queda claro por el presentimiento de Will en el episodio final. Con la amenaza suelta en el pueblo, y que podría avanzar incluso al resto del país, el rol de Will y sus amigos permanece como un misterio. Aun no hay fecha para el estreno de los episodios finales de la serie, pero prometen ubicarse entre los más vistos de Netflix.

Al cierre de este artículo, “Stranger Things” es la serie más vista de Netflix, con visualizaciones totales que superan las mil millones de horas; cifras similares a las del éxito global “El juego del calamar”.

Noah Schnapp en Lima

El actor de 17 años visita el Perú a propósito del Comic Convention Latin-America, a realizarse desde el 26 al 31 de julio en el Arena 1 de San Miguel, Lima. Está confirmado que habrá oportunidades para firma de autógrafos, fotos con el artista y meet and greets. Entradas a la venta en joinnus.com.