La modelo peruana Suheyn Cipriani quedó eliminada del certamen Miss Grand International All Stars 2026 al no lograr clasificar dentro del Top 5 de la competencia, cuya gala final se realizó este sábado 30 de mayo en Bangkok, Tailandia.

La representante nacional culminó su participación dentro del grupo de las diez mejores candidatas del evento, que reunió a 56 concursantes internacionales, terminando con la coronación de la colombiana Vanessa Pulgarín.

En esta gala, Cipriani superó el primer corte de la noche que definió al Top 18 y, posteriormente, avanzó al Top 10 tras desfilar en la etapa de traje de baño con un bikini azul eléctrico satinado.

Asimismo, el Top 5 del concurso quedó conformado por Huong Giang Nguyen de Vietnam, Yamilex Hernández de República Dominicana, Faith Maria Porter de Ghana, Gazini Ganados de Filipinas y Vanessa Pulgarín de Colombia, quien finalmente obtuvo el título internacional.

Días antes, la conductora Magaly Medina opinó sobre la participación de Suheyn en este certamen, resaltando la seguridad que demostró sobre el escenario. “Es una chica muy guapa, mírenla a ella, toda creída de sí misma”, expresó.

“Esa es la Suheyn que queremos ver, no una Suheyn que se boicotea a sí misma, que se dispara a los pies, que no se valora y que no se quiere. Esa es la Suheyn que queremos ver cuando regrese, con corona o sin ella”, concluyó Medina.

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