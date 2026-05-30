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Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, se coronó como la ganadora de la edición | Foto: Instagram (@suheyncipriani) / Composición EC
Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, se coronó como la ganadora de la edición | Foto: Instagram (@suheyncipriani) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Suheyn Cipriani quedó eliminada del certamen Miss Grand International All Stars 2026 al no lograr clasificar dentro del Top 5 de la competencia, cuya gala final se realizó este sábado 30 de mayo en Bangkok, Tailandia.

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