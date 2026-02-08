Super Bowl LX: Gobernador de California declara el ‘Día de Bad Bunny’

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, en reconocimiento a la participación del artista puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

La medida se anunció horas antes de la presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

La proclamación resaltó la influencia cultural del cantante y su impacto en la comunidad latina de Estados Unidos, especialmente por interpretar su música en español. Newsom expresó además su admiración por el idioma y por Puerto Rico, destacando la importancia de la diversidad cultural dentro del estado.

“Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro mañana en California como el 'Día de Bad Bunny’, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido del estado dorado con su voz suave y encantadora, y su atractivo físico”, resaltó Newsom en X.

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

La actuación de Bad Bunny genera gran expectativa porque será un espectáculo completamente en español, algo poco habitual en el escenario del Super Bowl. El evento deportivo, considerado uno de los más importantes del país, contará así con un fuerte componente latino en su espectáculo principal.

El reconocimiento llega tras un año histórico para el artista, quien recientemente obtuvo el premio Álbum del Año en los Grammy 2026 con una producción en español, consolidando su alcance global dentro de la industria musical.

Bad Bunny ofrecerá un esperado show en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

Aunque Bad Bunny ha mantenido en reserva gran parte de los detalles del show, adelantó en conferencia de prensa que será “una gran fiesta” pensada para que el público disfrute sin importar el idioma o la cultura.