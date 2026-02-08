Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El artista se presentó el viernes 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira "Debí tirar más fotos" (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
El artista se presentó el viernes 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira "Debí tirar más fotos" (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Redacción EC

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, en reconocimiento a la participación del artista puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Super Bowl LX: Gobernador de California declara el ‘Día de Bad Bunny’
Famosos

Super Bowl LX: Gobernador de California declara el ‘Día de Bad Bunny’

Pocoyó se vuelve tendencia por baile viral previo al espectáculo Bad Bunny en el Super Bowl
Famosos

Pocoyó se vuelve tendencia por baile viral previo al espectáculo Bad Bunny en el Super Bowl

“Perdí fuerzas, me quebré un montón de veces”: Paula Arias y la verdad detrás de Son tentación y cómo se resiste en un circuito dominado por hombres
Música

“Perdí fuerzas, me quebré un montón de veces”: Paula Arias y la verdad detrás de Son tentación y cómo se resiste en un circuito dominado por hombres

Kim Kardashian comparte video de cevichería peruana que recrea baile de Lisa de Blackpink
Famosos

Kim Kardashian comparte video de cevichería peruana que recrea baile de Lisa de Blackpink