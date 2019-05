"Supervivientes" 2019 EN DIRECTO: ¿cómo ver las galas de expulsión, 'Conexión Honduras' y 'Tierra de nadie'?

Supervivientes 2019 EN DIRECTO ONLINE EXPULSADOS, NOMINADOS Y PIRATAS OLVIDADOS | Telecinco estrenó la temporada 18 de “Supervivientes” y como ya es sabido por todos, el reality se lleva a cabo en una isla de Honduras, lugar al que han viajado los 18 participantes de este programa que es uno de los más populares de España.



Los conductores encargados de esta nueva entrega son Jorge Javier Vázquez, quien conduce las galas desde los estudios en Europa, y Lara Álvarez, la presentadora in situ y de los resúmenes diarios, mientras Jordi González es el anfitrión de los debates de 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera de 'Tierra de nadie' en Cuatro. El show se puede ver online en directo por las plataformas web de Telecinco a las 10:oo pm (hora española) a lo largo de la semana.



La gala inaugural de “Supervivientes- Conexión Honduras” 2019 fue celebrada el 25 de abril pasado a las 10:00 pm (hora española), donde se presentó a todos los participantes de este polémico reality:

Toñi de Azúcar Moreno

Encarna Salazar de Azúcar Moreno

Isabel Pantoja

Carlos Lozano

Chelo García Cortés

Albert Álvarez

Aneth Acosta

Colate Vallejo-Nájera

Dakota Tarraga

Jonathan Piqueras (Nominado de la semana)

Loli Álvarez (Primera expulsada - 2 de mayo)

Mónica Hoyos (Nominada de la semana)

Omar Montes

Oto Vans

Violeta Mangriñán

Lidia Santos

Fabio Colloricchio

Mahi Masegosa (Nominada de la semana)

Como ya es costumbre, Telecinco comparte el formato con el canal de televisión Cuatro, de tal forma que en la primera cadena se emite las galas y los debates y en la segunda, los shows diarios desde Honduras que puedes ver online a través de sus plataformas digitales.

"SUPERVIVIENTES" 2019, MINUTO A MINUTO EN DIRECTO

¿CÓMO FUNCIONA "SUPERVIVIENTES" 2019?

Si bien puede verse "Supervivientes" 2019 a lo largo de semana en las señales digitales de Telecinco y Cuatro, el formato tiene tres días principales, decisivos para los competidores:

Galas : Las galas de "Supervivientes" 2019 son las jornadas centrales del reality, donde se decide quién es el expulsado de la semana. Las galas son emitidas todos los jueves .

: Las galas de "Supervivientes" 2019 son las jornadas centrales del reality, donde se decide quién es el expulsado de la semana. Las galas son emitidas todos los . ​Conexión Honduras : Este formato emitido los domingos está abocado a los debates en torno a la último expulsión y los nominados de la semana.

: Este formato emitido los está abocado a los debates en torno a la último expulsión y los nominados de la semana. Tierra de nadie: Es el día de la semana dedicado a las competencias y donde la audiencia vota por la persona que no quiere se retire del show.

Los 18 concursantes comenzaron el concurso divididos en tres grupos, que cambian cada semana a partir de la prueba a realizar. Cada grupo debe sobrevivir en una localización distinta, siendo Cayos Cochinos la más complicada, por tratarse de un lugar frondoso, con vegetación espesa y recursos muy limitados.

Además, los 'expulsados' de cada semana en realidad no son expulsados, sino enviados a una plataforma en el mar donde deben vivir como 'piratas olvidados'.

"SUPERVIVIENTES": HISTORIA DEL REALITY MÁS AMBICIOSO DE ESPAÑA

Los orígenes de “Supervivientes” son de Suecia, cuando en 1997 se decide emitir la primera edición en la cadena SVT. En España, se tuvo que esperar hasta el 2000 para ver su versión del programa y fue a través de la cadena de Telecinco, quien tras el éxito de la audiencia cosechada por "Gran Hermano" decidió arriesgarse. Sin embargo, se hizo en diferido, grabándolo meses antes de su emisión bajo el nombre “Expedición Robinson”.

En esta primera temporada, se convocó a famosos del país para enganchar a la teleaudiencia y generar éxito y sin duda les resultó, ya que temporada a temporada también se han invitado a personas totalmente desconocidas para que sean parte de este show y sin duda han logrado alcanzar fama.



Los participantes tienen que resistir en una isla, enfrentarse a algunas actividades competitivas y el más fuerte puede llevarse a casa 10 mil euros en efectivo. Es así que ha logrado sumar 18 temporadas y que ha sobrevivido a cambios en el formato, cambios de cadenas de televisión, ediciones especiales y cuotas de audiencia sorprendentes.



Este 2019 ha estrenado su nueva versión y entre los nuevos participantes se han sumado ex concursantes de otros realitys, colaboradores, influencers, artistas que pueden llevarse mucho dinero en el bolsillo si consiguen aguantar tres meses pasando penurias en Honduras.



¿QUIERES SON LOS PARTICIPANTES DE “SUPERVIVIENTES” 2019?

1. Aneth Style : Aneht es una inlfuencer peruana, pero se hizo conocida por ser gran amiga de Chabelita, la hija de Isabel Pantoja.



2. Loli Álvarez: Es una cantantes, actriz y fue un personaje mítico en la década del 2000 por el programa “Crónicas Marcianas” y ahora está de vuelta a la televisión.



3. Violeta Mangriñám: Es una joven de 25 años que ya ha participado en diversos realitys de España y se ha descrito como una mujer de armas tomar.



4. Jonathan Piqueras: Saltó a la fama por la difícil relación que tiene con su madre, así que esto le abrió las puertas de la popularidad.



5. Chela García Cortés: Es una periodista de espectáculos que al fin ha logrado cumplir uno de sus más grandes sueños y es entrar a un reality.



6. Oto Vans: Es un influencer español que saltó a la fama por sus opiniones sobre el mundo del espectáculo en España.



7. Mónica Hoyos: Es otra participante asidua de los realitys españoles y esta vez compartirá estancia con su ex pareja Carlos Lozano.



8. Isabel Pantoja: La cantante española ha decidido ser parte del reality más famoso de España y resistir para ganar la competencia. Es importante destacar que también han participado sus hijos y una prima en este show.



9. Carlos Lozano: El presentador más polémico de España también es parte del show que promete sacar chispas todas las noches a través de Telecinco.



10. Dakota: Dakota Tarraga fue participante de "Hermano Mayor" y se convirtió en todo un fenómeno mediático por su fuerte carácter y sus ya míticas frases. Ahora está en “Supervivientes” y piensa poner las islas de cabeza.



11. Omar Montes: Este personaje no es nuevo en los realitys de España, saltó a la fama por ser parte de “GH VIP 6” y también fue pareja de Chabelita.



12. Colat Vallejo – Nágera: El empresario y ex pareja de Paulina Rubio confirmó su regreso a la televisión en el show “Supervivientes”.



13. Fabio Colloricchio: Aunque en España no es todavía demasiado conocido, puede estar a punto de serlo. Este modelo italiano tiene experiencia en televisión en programas como "MyHyV" y "GH VIP" Italia.



14. Albert Álvarez: Es un modelo español que participa por primera vez en un reality y espera alcanzar mucha popularidad.



15. Mahi: Conocida por su participación en el programa “Maestros de la costura”.



16. Toñi y Encarna Salazar, “Azúcar Moreno”: El dúo de cantantes dará la nota en el reality de supervivencia, y no nos extrañaría nada: a pesar de que no han participado en ningún reality, sí las hemos podido ver en "¡Mira quién baila!","Tu cara me suena", "Splash! Famosos al agua", "Levántate All Stars" y "Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition", por lo que "Supervivientes" sería uno más que añadir a la lista.



¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SUPERVIVIENTES” 2019?

“Supervivientes” ha estrenado su temporada 18 en España y se emite de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora española) a través de Telecinco, pero también puedes verlo online a través de la página web de la cadena de tv www.telecinco.es/endirecto



También puedes ver los resúmenes, las galas y más en vivo online a través de la página web de Cuatro en www.cuatro.com/en-directo.