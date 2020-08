Susan Boyle, la concursante del “Britain’s Got Talent” que a mediados de abril del 2009 saltó a la fama internacional de forma casi inmediata tras interpretar “I Dreamed a Dream” del musical “Los miserables”, ha logrado amasar gran fortuna con su música. Sin embargo sigue viviendo de forma modesta en su natal West Lothian, Escocia.

EL GÉNESIS

El día en que una desaliñada Susan audicionó en la tercera temporada del programa de televisión británico y confesó que le gustaría parecerse a Elaine Paige -gran dama del teatro musical británico- el público, en actitud prejuiciosa, sonrió con ironía. No obstante, luego de su participación, ese mismo público burlón terminó ovacionándola de pie.

Desde entonces, la vida de la participante británica no ha vuelto a ser la misma. Consiguió popularidad mundial gracias a que blogueros como Perez Hilton o celebridades como Ashton Kutcher y Demi Moore compartieron el video de su presentación. Concedió entrevistas a importantes medios de comunicación internacionales, como el canal estadounidense CNN y los presentadores Larry King y Oprah Winfrey. En solo unos días se convirtió en una estrella global.

El 1 de junio del 2009, algunas horas después de la emisión de la gran final del programa, en la que obtuvo el segundo lugar, Boyle fue hospitalizada en una clínica privada de Londres tras presentar problemas en su salud.

NUEVA VIDA

Una vez recuperada, la cantante comenzó la grabación de su primer disco bajo el sello de Simon Cowell. “I Dreamed a Dream” se convirtió en el disco más vendido del año en solo un mes, superando a artistas como Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Taylor Swift o Michael Jackson. Su primer sencillo fue una exitosa versión de “Wild Horses”, de los Rolling Stones.

En mayo, fue elegida como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time. Ha cantado para el papa Benedicto XVI. Su segundo disco, “The Gift” (2010) fue un éxito en ventas al igual que los cinco discos que publicó posteriormente. Ha vendido 20 millones de ejemplares y se calcula que su fortuna supera los 35 millones de euros.

No obstante, Susan Boyle sigue viviendo en su natal West Lothian, Escocia, en la casa que residía cuando se presentó al programa “Britain’s Got Talent”. En su momento, adquirió una casa valorizada en 450.000 mil euros, pero no se acostumbró a vivir en ella y terminó cediéndole a una de sus sobrinas.

La popular artista ha preferido mantener la vida que tenía antes de alcanzar fama. Realiza donaciones a instituciones benéficas y según Daily Mail, apoya económicamente a su familia, compuesta por ocho hermanos y 16 sobrinos.

PROBLEMAS DE SALUD

En diciembre del 2013, Susan reveló que padece el síndrome de Asperger, una forma de autismo. Según explicó, de pequeña le hicieron un diagnóstico equivocado al decirle que sufrió un daño cerebral por complicaciones al nacer.

En 2019, la artista volvió al programa que la lanzó a la fama: “America’s Got Talent: The Champions”, para participar en una competencia especial que reunió a ganadores y finalistas de temporadas pasadas. Su propósito era ganar, pero no lo consiguió. La victoria la obtuvo un mago llamado Shin Lim.

“Quiero motivar a los que no tienen la confianza de hacer cosas, a los que no tienen una voz, esos que suelen ser ignorados; creo que soy unejemplo para ellos. Estoy emocionada de mostrarle a Simon todo lo que he crecido desde la última vez que lo vi”, declaró aquella vez la intérprete antes de subir al escenario.

Actualmente, Susan se ha unido a promotores musicales y artistas para pedir al gobierno del Reino Unido que ayude a proteger la industria musical en vivo.