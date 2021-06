Susana Baca, integrante del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales en el que señaló que “pareciera ser que la democracia” en lugar de “abrirnos las puertas hacia la libertad”, las está cerrando a causa de “la intolerancia de muchos” en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Parecería ser que la democracia en vez de abrirnos las puertas hacia la libertad, ahora, por la intolerancia de muchos, nos la cierra. Hace un tiempo atrás contábamos como sociedad que, ilusionada cada cinco años, teníamos elecciones y la posibilidad de escoger en lo que creíamos”, señaló en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

La artista Susana Baca emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales. (Captura)

Así, la cantante se solidarizó con el artista Ramiro Llona y otros artistas que reciben ataques en las redes sociales por sus posiciones respecto a la coyuntura política.

En una entrevista con El Comercio, Llona comentó las amenazas que recibe así como la existencia de una “lista negra” de artistas “incómodos”.

“Como tú, he recibido esta información por todas partes. Yo no he querido verlas. Me imagino quienes son. Leyendo el post del artista Alfredo Márquez, me parece que sí hay un par de galeristas involucrados. Pero lo que no deja de sorprender es la bajeza del lenguaje en sus amenazas. Es una actitud profusa que está circulando en el medio artístico. Y aunque no creo que nadie tenga la “valentía” de hacerla oficial, parece que esa lista negra existe. Es terrible, pero no es sorprendente. Pareciera ser un reflejo de un subtexto que siempre ha estado presente en el manejo del mundo del arte. Una pretensión de manejo de voluntades, de control de opiniones”, sostuvo a dicho medio.

Al respecto, Susana Baca consideró que “el fascismo no ha producido artistas nunca” y que “el arte es la libertad”.

“Mi solidaridad con Ramiro Llona y muchos artistas en todas las disciplinas amenazadas por sicarios tragamonedas que nunca sabrán lo que es el arte y menos de la libertad”, manifestó.

Finalmente, la artista expresó su experiencia personal y señaló que su fortaleza la aprendió de la cantante argentina Mercedes Sosa, quien le dijo: “Susanita, no te preocupes, en algún momento te vas a imponer sobre este veto a ti, vendrán a buscarte”.

