El pasado jueves 12 de noviembre, la cantautora peruana Susana Baca dedicó una emotiva ofrenda musical al papa León XIV durante su encuentro con la sociedad civil, jóvenes y fieles en la Plaza Mayor de Lima, como parte de su visita apostólica al Perú.

Para aquella presentación, la tres veces ganadora del Latin Grammy escogió ‘Canción de fe’, de Manuel Acosta Ojeda, y una versión musicalizada del poema ‘Si me quitaran totalmente todo’, de Alejandro Romualdo. Ambas obras fueron interpretadas con el acompañamiento del pianista Francisco Haya de la Torre.

La cantante explicó que su decisión de incluir ‘Si me quitaran totalmente todo’ estuvo relacionada con el sufrimiento humano. | Foto: Archivo EC

En una conversación con un podcast del canal La Mula, Baca recordó los detalles de su participación, así como el encuentro que tuvo con el Santo Padre cuando se acercó a saludarlo después de cantar y las palabras que intercambiaron.

“Fue un momento hermosísimo”, expresó al recordar aquella experiencia. La artista contó que, luego de su interpretación, el Pontífice le agradeció por su presentación, momento que aprovechó para hacerle un emotivo pedido.

“Él me dice: ‘Gracias’. Y yo le digo: ‘Padre, rece por el Perú. Bastante, por favor’”, relató. Según recordó, el papa respondió afirmativamente a su solicitud: “Sí, sí, rezo”.

¿Por qué Susana Baca eligió el poema de Alejandro Romualdo?

Durante la entrevista, sostuvo que su decisión de incluir ‘Si me quitaran totalmente todo’ estuvo relacionada con el sufrimiento. Para Baca, los versos del poeta peruano representan la capacidad de conservar el amor y los vínculos humanos incluso frente a las pérdidas y la destrucción.

Asimismo, explicó que, para su presentación, optó por dos obras vinculadas con la música y la poesía peruana, en lugar de recurrir a su habitual interpretación de ‘Hasta la raíz’ (como esperaban algunos de sus fans) ya que pretendía transmitir mensajes de esperanza y resistencia.