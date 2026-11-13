El repertorio incluyó el vals "Canción de fe", de Manuel Acosta Ojeda, y una versión musicalizada del poema "Si me quitaran totalmente todo", de Alejandro Romualdo. | Foto: Archivo EC
El repertorio incluyó el vals "Canción de fe", de Manuel Acosta Ojeda, y una versión musicalizada del poema "Si me quitaran totalmente todo", de Alejandro Romualdo. | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

El pasado jueves 12 de noviembre, la cantautora peruana Susana Baca dedicó una emotiva ofrenda musical al papa León XIV durante su encuentro con la sociedad civil, jóvenes y fieles en la Plaza Mayor de Lima, como parte de su visita apostólica al Perú.

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