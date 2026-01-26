Escuchar
(2 min)
Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

La actriz Sydney Sweeney enfrenta una nueva polémica luego de que se difundieran imágenes en las que aparece escalando el icónico cartel de Hollywood y colgando sostenes en la letra “H” como parte de un video promocional de su nueva línea de lencería. Este hecho podría derivar en problemas legales por presunto allanamiento o vandalismo.

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood
Famosos

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol
Famosos

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Abogados de Julio Iglesias lamentan el “linchamiento público” que ha sufrido
Famosos

Abogados de Julio Iglesias lamentan el “linchamiento público” que ha sufrido