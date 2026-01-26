Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney enfrenta una nueva polémica luego de que se difundieran imágenes en las que aparece escalando el icónico cartel de Hollywood y colgando sostenes en la letra “H” como parte de un video promocional de su nueva línea de lencería. Este hecho podría derivar en problemas legales por presunto allanamiento o vandalismo.

El incidente ocurrió de noche en Los Ángeles, cuando Sweeney y un equipo de producción subieron a la colina donde se ubica el emblemático letrero y colgaron una línea de sostenes entre las letras, en un acto que, según los reportes, estaría vinculado a la promoción de su nueva línea de lencería.

Aunque la producción obtuvo un permiso de FilmLA para filmar en la zona, este permiso no incluía autorización para tocar, escalar o usar comercialmente la imagen del cartel, según confirmó la Hollywood Chamber of Commerce, entidad propietaria del sitio.

Así luce el letrero de Hollywood en el fondo de Los Ángeles. (Foto: AFP)

El presidente de la Cámara dejó en claro que no se concedió la aprobación necesaria para la grabación y que la acción de colgar sostenes podría exponerse a cargos de trespassing (allanamiento) o vandalismo, delitos que en casos similares han sido objeto de investigación en el pasado.

El material audiovisual difundido por medios como TMZ muestra a Sweeney y a su equipo instalando los artículos y luego observando el resultado, aunque tras la sesión la mayoría de los sostenes fueron retirados del letrero; sin embargo, algunos quedaron colgados, lo que generó aún más debate.

Hasta el momento, ni Sweeney ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, y no se han reportado detenciones o cargos formales presentados por las autoridades.