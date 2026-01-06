Escuchar
(2 min)
La actriz estadounidense Sydney Sweeney estuvo presente en la alfombra roja de "The Housemaid", celebrada el 15 de diciembre de 2025 en el icónico teatro chino TCL, de Los Ángeles | (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

La actriz estadounidense Sydney Sweeney estuvo presente en la alfombra roja de "The Housemaid", celebrada el 15 de diciembre de 2025 en el icónico teatro chino TCL, de Los Ángeles | (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney estuvo presente en la alfombra roja de "The Housemaid", celebrada el 15 de diciembre de 2025 en el icónico teatro chino TCL, de Los Ángeles | (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
La actriz estadounidense Sydney Sweeney estuvo presente en la alfombra roja de "The Housemaid", celebrada el 15 de diciembre de 2025 en el icónico teatro chino TCL, de Los Ángeles | (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

Este martes 6 de enero, la actriz estadounidense Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para la edición anual “Best Performances” de la revista W Magazine.

Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para revista internacional
Famosos

Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para revista internacional

Sam Smith dedicó extensa y emotiva carta al Perú: “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida”
Famosos

Sam Smith dedicó extensa y emotiva carta al Perú: “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida”

Fans de Bad Bunny acampan fuera del Estadio Nacional días antes de los esperados conciertos
Famosos

Fans de Bad Bunny acampan fuera del Estadio Nacional días antes de los esperados conciertos

Jimmy Kimmel dedica su victoria en los Critics Choice Awards a Donald Trump
Famosos

Jimmy Kimmel dedica su victoria en los Critics Choice Awards a Donald Trump