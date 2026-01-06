Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para revista internacional

Este martes 6 de enero, la actriz estadounidense Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para la edición anual “Best Performances” de la revista W Magazine.

En una sesión fotográfica a cargo de Tyrone Lebon, Sweeney aparece cubierta únicamente por pintura corporal metálica, evocando la estética de figuras icónicas del cine y la cultura pop de Hollywood.

La producción, que sitúa a la estrella de "Euphoria" como una de las actuaciones más destacadas del año, presenta una estética de “enfoque suave” con rizos vintage, como al estilo clásico de Marilyn Monroe.

En las imágenes, Sweeney complementa su imagen con piezas de alta joyería de Chopard. En la misma publicación también fueron retratados otras 15 celebridades, incluyendo a George Clooney, Emma Stone, Jacob Elordi y A$AP Rocky.

Por otro lado, mientras la reciente película de Sweeney "The Housemaid" (La empleada) ha sido un éxito de taquilla, no fue incluida en las nominaciones al Globos de Oro 2026 por su papel en "Christy", cinta biográfica de boxeo.

Para dicho rol, la actriz se sometió a una transformación física radical, aumentando 14 kilos de masa muscular con el fin de interpretar a la boxeadora Christy Martin.

“Cambié físicamente para el papel, así que en cierto sentido seguía llegando a casa como Christy. Pero las emociones, peleas y traumas que ella vivió, intenté no llevármelos a casa”, declaró Sweeney.

Finalmente, la intérprete negó haberse sometido a procedimientos estéticos, atribuyendo su evolución física al crecimiento natural y al trabajo de equipos profesionales de maquillaje e iluminación.

“No pueden comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una foto de ahora... ¡Obviamente voy a verme diferente!”, sentenció ante las especulaciones en redes sociales.