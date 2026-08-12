Sylvester Stallone cumplió 80 años el pasado 6 de julio y aseguró que no contempla el paso del tiempo bajo la idea de “envejecer con dignidad”. El actor, conocido por interpretar a Rocky Balboa y John Rambo, señaló que continúa trabajando en nuevos proyectos y que busca mantener una conexión con su infancia.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Stallone explicó que no comprende qué significa comportarse de acuerdo con la edad. “Siempre he rechazado la frase ‘Compórtate de acuerdo con tu edad’ o ‘Envejece con dignidad’. ¿Cómo envejeces con dignidad? Cuanto más viejo me hago, más intento abrazar a mi niño interior” , declaró.

El actor reconoció, sin embargo, que las lesiones y operaciones que ha tenido durante su trayectoria son el principal aspecto que le recuerda su edad. Según detalló, ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las exigencias físicas de sus personajes y de su carrera cinematográfica.

“La única forma en que realmente siento mi edad es por la enorme cantidad de lesiones que he tenido” , señaló Stallone. El intérprete indicó que le han realizado cinco operaciones en la espalda, tres fusiones cervicales, además de intervenciones en ambos hombros, las rodillas, los tobillos y los puños.

Stallone también afirmó que las lesiones lo han dejado fuera de actividad en más de 25 ocasiones. Pese a ello, aseguró que después de realizar ejercicios de calentamiento se siente bien y mantiene su energía. “No me quedo sin energía” , sostuvo.

Stallone celebra ‘I Play Rocky’

El actor también reaccionó recientemente al tráiler de ‘I Play Rocky’, película que recrea el proceso de creación de ‘Rocky’, producción que marcó su carrera y lo llevó al estrellato.

A través de su cuenta de Instagram, Stallone felicitó al elenco y al equipo de la cinta, cuyo reparto está encabezado por Anthony Ippolito, quien interpreta al actor durante la etapa en la que se gestó la película.

“Toda historia tiene un comienzo y me entusiasma ver cómo esta cobra vida. Felicidades al elenco y al equipo de I Play Rocky. ¡Sigan luchando!” , escribió Stallone junto al tráiler.

‘I Play Rocky’ tiene previsto llegar a los cines el 13 de noviembre.