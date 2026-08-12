Sylvester Stallone cumple 80 años y continúa con nuevos proyectos. (Foto: AFP)
Sylvester Stallone cumple 80 años y continúa con nuevos proyectos. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Sylvester Stallone cumplió 80 años el pasado 6 de julio y aseguró que no contempla el paso del tiempo bajo la idea de “envejecer con dignidad”. El actor, conocido por interpretar a Rocky Balboa y John Rambo, señaló que continúa trabajando en nuevos proyectos y que busca mantener una conexión con su infancia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.