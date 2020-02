Los inicios artísticos de Tatiana Astengo y Laly Goyzueta están ligados a “Candela”, cuarteto femenino musical que a ritmo de pegajosos merengues se apoderó de la escena local en 1993.

Enfundadas en cortos y llamativos trajes, Tatiana y Laly, junto a Carla Robbiano (esposa del exalcalde de Magdalena Francis Allison) y Bertha Meléndez (esposa del exarquero Juan Carlos Zubzuck) se convirtieron en las favoritas del público peruano. “La cosa se pone buena” era el tema más pedido de las emisoras locales de ese entonces.

Pese a tener gran alcance a nivel nacional, el éxito de “Candela” fue efímero. Así como llegó en silencio, el grupo desapareció de un momento a otro.

En una entrevista que ofreció a “Caretas”, Tatiana recordó aquella etapa de su vida en la que empezó a saborear la popularidad. “No duró mucho, pero fue potente. Grabamos un disco, conocí todo el país, tocamos mucho en TV. El hit era ‘La cosa se pone buena’”, dijo.

Para Goyzueta, sus inicios artísticos hubiesen podido ser mejores de haber tenido la suficiente madurez para tomar decisiones acertadas. "Creo que lo pude hacer mejor. Cuando dije que no canto, me dijeron que no importa, porque 'encanto’. Por eso acepté. Creí que iba a ser fácil, pero no fue así”, refirió la actriz nacional a las cámaras de “Cuarto Poder”.

El tiempo pasó y no en vano. Tatiana es actualmente una de las más importantes actrices del Perú, y Laly ha formado parte de sintonizadas producciones nacionales. Ambas lograron cumplir sus sueños, pero aún tienen muchas metas por alcanzar.

