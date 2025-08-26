Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se casan. La cantante pop y el jugador de fútbol americano recurrieron a sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores. En el post, la pareja publicó una serie de fotografías de la romántica pedida de mano.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Taylor Swift y Travis Kelce compartieron una serie de instantáneas en las que aparece rodeados de flores. En una de las imágenes muestran el gran anillo de compromiso.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, es la breve, pero significativa descripción que acompaña el post. Cabe resaltar que la pareja decidió bloquear los comentarios de la publicación.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce con románticas fotografías. (Foto: Instagram)

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce llega casi dos años después de que hiciera su primera aparición pública como pareja en septiembre de 2023, durante un partido de los Kansas City Chiefs.

Desde entonces, la pareja ha sido captada en románticas situaciones, como la vez en la que Kelce fue visto en un concierto de la gira Eras Tour de Taylor Swift, o cuando la cantante abrazó tiernamente al jugador tras ganar el Super Bowl.

Si bien la publicación confirma el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, la pareja aún mantiene en reserva los detalles de su próximo matrimonio. Aún ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan próximamente.