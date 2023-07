En un emocionante giro de los acontecimientos durante su último concierto, la exitosa cantante y compositora Taylor Swift sorprendió enormemente a sus seguidores al invitar a su ex novio Taylor Lautner al escenario. El sorprendente momento ocurrió en el estadio Arrowhead de Kansas City durante su gira Eras Tour, convirtiéndose en el centro de atención de los asistentes y generando gran revuelo en redes sociales.

El dúo de Taylors, quienes tuvieron un breve romance en el año 2009, cautivó a la multitud cuando Lautner apareció junto a Joey King y Presley Cash en el escenario, quienes colaboran con Swift en el videoclip de ‘I Can See You (Taylor’s Version)’.

La audiencia estalló en gritos de emoción mientras los dos ex novios se abrazaban y sonreían, dejando claro que no había rencores entre ellos y actualmente llevan una muy buena relación. Lautner hizo una gran entrada, sorprendiendo a las fans con una voltereta hacia atrás mientras bajaba por la rampa del escenario, mostrando su trabado cuerpo y gran estado físico en el que se encuentra.

“Él fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando yo estaba haciendo el álbum ‘Speak Now’, y quiero decir que él hizo cada una de las acrobacias que se ven en ese video musical”, comentó la cantante refiriéndose a su expareja. “Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre de pila”.

MÁS INFORMACIÓN: 10 claves del estilo de Taylor Swift que debes imitar

Por su parte, el actor también brindó un emotivo discurso hacia Swift, quien no dejaba de sonreírle al público.

“Te respeto mucho, no solo por la cantante que eres, la compositora, la intérprete, sino realmente por el ser humano que eres”, dijo. “Eres gentil, humilde, amable y me siento honrado de conocerte”.