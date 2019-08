Taylor Swift envió US$4.800 a fan canadiense para ayudarla con sus estudios

Taylor Swift sorprendió a una fanática canadiense al enviarle US$4.800 para que pueda pagar la inscripción de su universidad. La joven de nombre Ayesha Khurram compartió la donación a través de su cuenta de Instagram.

"Publiqué que luchaba para pagar la matrícula. Dos horas después recibí esto en mi correo electrónico. No tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no puedo dejar de llorar", escribió la estudiante de Toronto.

En la imagen, se puede ver la donación emitida por organización de la cantante “Taylor Nation” y el mensaje “Ayesha, agarra tu educación, chica. ¡Te quiero! Taylor”.

Según muestra la imagen, fueron poco más de 6.300 canadienses, lo que corresponde a US$4.800 en Estados Unidos.

Antes de esta captura, Ayesha Khurram subió varios videos en sus historias, agradeciendo el apoyo de Taylor Swift.

La joven canadiense no pudo evitar las lágrimas y rápidamente fue captada por varios medios locales y de Estados Unidos.

También en sus historias, Ayesha subió varias de las entrevistas que le hicieron medios locales y de Estados Unidos, luego que se conociera la donación de Taylor Swift.