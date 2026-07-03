Los seguidores de Taylor Swift acudieron este viernes a los exteriores del Madison Square Garden de Nueva York bajo temperaturas de aproximadamente 40 grados centígrados para intentar observar detalles del matrimonio entre la cantante y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

La expectativa por el evento generó una masiva concentración de fanáticos en las inmediaciones del recinto, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad que incluyó el cierre de calles y un perímetro vigilado por decenas de policías desde el mediodía, restringiendo el acceso peatonal y vehicular.

Los transeúntes intentan captar un vistazo de los invitados famosos fuera del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA / OLGA FEDOROVA

El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los asistentes, quienes catalogaron la boda como un acontecimiento histórico. “Esto solo ocurre una vez en la vida, es nuestra boda real”, manifestó a EFE Sarah Key, una joven que vigilaba los automóviles con lunas polarizadas que ingresaban al estadio junto a sus amigas.

Por su parte, otro fanático llamado Sam, vestido con una camiseta alusiva a la gira de la artista, expresó que no había logrado ver nada todavía, pero que deseaba observar todo el panorama.

Seguidores de Taylor Swift, apodados 'Swifties', esperan bajo temperaturas de unos 40 grados centígrados con la esperanza de ver el mínimo detalle de la boda de su ídola con el jugador de fútbol americano Travis Kelce este viernes, en los alrededores del Madison Square Garden en Nueva York | Foto: EFE/ Ángel Colmenares / Angel Colmenares

La llegada de diversas celebridades se convirtió en el principal atractivo para el público congregado en la Octava Avenida. Los presentes informaron sobre el ingreso de figuras como el cantante Benson Boone, la humorista Nikki Glaser, el diseñador Tommy Hilfiger y la actriz Mariska Hargitay.

Asimismo, se conoció que la pareja ofreció la noche anterior una cena previa para cien allegados, una cifra que se ampliaría a mil invitados para la reunión principal, aunque los medios locales indicaron que no existe certeza de si el acto oficial se realizará en el lugar o si ya se efectuó en estricto privado.

NUEVA YORK (Estados Unidos), 04/07/2026.- Los espectadores intentan echar un vistazo a los invitados famosos fuera del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA / OLGA FEDOROVA

Al respecto, la seguidora Shauna Roark comentó que un amigo suyo presenció la salida del actor Bradley Cooper de la cena previa y añadió que, a pesar de no tener altas expectativas debido a la privacidad del evento, disfrutaba de presenciar el desenlace sentimental de Swift tras sus conocidas rupturas amorosas.

De igual manera, las fanáticas Cecily Hall y Laurie Powers manifestaron haber esperado cinco horas detrás de las vallas de seguridad, compartiendo su confianza en que la artista organizaría una celebración memorable dentro del recinto deportivo.

Una “Swiftie”, fan de Taylor Swift, espera bajo un calor récord fuera del Madison Square Garden, con la esperanza de ver a la cantante mientras llegan los invitados a la boda | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

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Por otro lado, el acontecimiento coincidió con un fin de semana de alta actividad en la ciudad por los festejos del 4 de julio, el aniversario de la Independencia de EE. UU. y el Mundial de fútbol, en medio de una ola de calor sin precedentes en más de una década.

Ante esto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exhortó a los ciudadanos a transitar con precaución, mientras que la congresista Nicole Malliotakis exigió que los novios asuman los costos económicos del resguardo policial.

El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

*Con información de EFE

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