Fans de Taylor Swift vitorean fuera del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Fans de Taylor Swift vitorean fuera del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
/ OLGA FEDOROVA
Por Redacción EC

Los seguidores de Taylor Swift acudieron este viernes a los exteriores del Madison Square Garden de Nueva York bajo temperaturas de aproximadamente 40 grados centígrados para intentar observar detalles del matrimonio entre la cantante y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

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