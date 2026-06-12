La estrella del pop Taylor Swift se ha convertido en la mujer más joven en formar parte del Songwriting Hall of Fame (Salón de la Fama de los Compositores), en una gala en Nueva York. Y en general solo es superada por Stevie Wonder, que tenía 32 cuando se le otorgó este reconocimiento.

Tras ser presentada por Stephen Spielberg, la cantante de 36 años pronunció un emotivo discurso de 21 minutos, en la que dio las gracias a sus padres y a su hermano por apoyar su carrera musical.

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“Para mí fue fácil anteponer la composición a todo lo demás en mi vida, pero no debió ser nada fácil para mis padres y mi hermano hacer las maletas y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi arte”, expresó visiblemente emocionada.

Taylor Swift hace historia como la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. (Foto: Kena Betancur / AFP)

Swift, que lucía un ceñido vestido negro de palabra de honor decorado con estampado de flores y con una apertura en la pierna izquierda, recordó que su familia hizo este esfuerzo “cuando quedó claro que esto no era una fase pasajera por la que pasaba su hija preadolescente”.

“Aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresar mi gratitud por haber hecho eso”, concluyó la cantante, arrancando un sonoro aplauso del público, entre el que se encontraban sus padres.

Durante la ceremonia, cerrada al público, se la pudo ver conversando con su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y el director Steven Spielberg, y disfrutando de las actuaciones de los invitados, entre ellos la del cantante Sombr, que interpretó el tema de Swift ‘Dear John’.

Full Sombr Performance of Dear John pic.twitter.com/I0VRxQKC7R — Jack (@JackTomo7139) June 12, 2026

Cabe mencionar, el Salón de la Fama de los Compositores destaca varias canciones “clave” de Swift: ‘All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)’, ‘Blank Space’, ‘Anti-Hero’, ‘Love Story’ y ‘The Last Great American Dynasty’.

Junto a la cantante, se unieron a este Salón de la Fama, Walter Afanasieff, compositor de ‘All I Want For Christmas Is You’; Terry Britten y Graham Lyle, creadores de ‘What’s Love Got To Do With It’, y Gene Simmons y Paul Stanley, de la banda KISS.

Con información de EFE.