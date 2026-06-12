Resumen

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Taylor Swift hace historia como la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. (Foto: Kena Betancur / AFP)
Taylor Swift hace historia como la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. (Foto: Kena Betancur / AFP)
Por Redacción EC

La estrella del pop Taylor Swift se ha convertido en la mujer más joven en formar parte del Songwriting Hall of Fame (Salón de la Fama de los Compositores), en una gala en Nueva York. Y en general solo es superada por Stevie Wonder, que tenía 32 cuando se le otorgó este reconocimiento.

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