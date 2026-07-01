00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Boda de Taylor Swift y Travis Kelce reuniría a cerca de mil invitados, según reportes. (Foto: AFP)
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce reuniría a cerca de mil invitados, según reportes. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Los preparativos para la boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han comenzado, según medios locales, que señalan que el evento podría reunir hasta a un millar de personas en hasta dos jornadas de celebración en el Madison Square Garden de la Gran Manzana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.