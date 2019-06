Taylor Swift: la lista de enemigos que hizo a lo largo de su carrera | FOTOS

Hace unos días, Taylor Swift reveló mediante su videoclip "You Need To Calm Down" que se amistó con la cantante Katy Perry tras una larga relación de malentendidos e indirectas. La intérprete de "Roar" no ha sido la única artista con la que Swift ha tenido disgustos. En la galería que abre este artículo recordamos qué otras estrellas de Hollywood prefieren tenerla de lejos.

En el videoclip Taylor Swift, se aprecia a la artista vestida de papas fritas mientras se encuentra con su 'complemento' una hamburguesa. Debajo del disfraz está nada más y nada menos que Katy Perry, Ambas se acercan, se toman de las manos y se dan un abrazo.



Horas después de la publicación del video, Taylor brindó una entrevista al programa "Breakfast Show" de la BBC Radio 1 y reveló cómo se dio la tan ansiada reconciliación.



"Hace tiempo que lo superamos, pero la primera vez que nos vimos en persona fue en una fiesta y resultó evidente muy rápido que todo había cambiado. Que ambas habíamos crecido y que habíamos madurado lo suficiente para no permitir que nos enfrentaran. De pronto, volvimos a recordar cuánto tenemos en común: las dos llevamos tiempo en un punto muy bueno de nuestras vidas, y no sé si alguna de las dos pensamos que acabaríamos hablando públicamente de este tema", indicó la cantante.



Taylor contó que le envió un mensaje sobre el videoclip que quería preparar para hablar sobre el perdón y la diversidad. "Me dijo que le encantaría que nosotras pudiéramos ser un símbolo de perdón y redención", añadió.



La galería de fotos que está en la parte superior de este artículo encontrarás qué otras estrellas no han tenido -o no tienen- una buena relación con la intérprete de "Shake it off".