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No se conoce la fecha exacta del matrimonio entre la cantante y el deportista | (Foto: Redes sociales)
No se conoce la fecha exacta del matrimonio entre la cantante y el deportista | (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce habrían modificado los planes de su boda tras filtraciones de su ubicación inicial en un hotel de Rhode Island, trasladando los preparativos de su recepción al Madison Square Garden de Nueva York para el próximo 3 de julio, reportaron medios estadounidenses.

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