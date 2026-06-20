La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce habrían modificado los planes de su boda tras filtraciones de su ubicación inicial en un hotel de Rhode Island, trasladando los preparativos de su recepción al Madison Square Garden de Nueva York para el próximo 3 de julio, reportaron medios estadounidenses.

De ese modo, el portal de noticias TMZ afirmó que los novios cancelaron el evento programado originalmente para el pasado 13 de junio en el lujoso resort Ocean House, ubicado en Rhode Island, debido a que se hizo público.

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Tras este cambio, añadieron, la pareja optó por el emblemático estadio neoyorquino, aunque los reportes señalan que la ceremonia nupcial propiamente dicha se realizaría en un espacio de mayor intimidad y no en el recinto deportivo principal.

Por su parte, el medio Page Six informó que la organización del evento en el Madison Square Garden estará bajo la dirección del planificador de bodas Mark Seed.

Respecto a las complejidades técnicas y de presupuesto que implica el uso de este recinto masivo, Darren Olarsch, fundador de la productora On The Move Entertainment, explicó al medio que la logística se asemeja a un espectáculo a gran escala.

“Es como planificar un concierto. Lo que en otro lugar podría costar 300 mil dólares en una boda, dentro del Madison Square Garden costaría 3 millones”, opinó el especialista, quien añadió que el equipo deberá levantar estructuras y usar cortinas para reducir la escala y lograr un ambiente romántico y cercano.

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Asimismo, registros de TMZ indicaron que la construcción del escenario para se está ejecutando bajo estrictas medidas de seguridad en el complejo Rock Lititz, en Pensilvania, en un almacén resguardado por guardias que no tiene vinculación con giras musicales de la cantante.

En paralelo, el portal reportó actividad reciente en la mansión de Swift en Rhode Island, donde la supuesta presencia exclusiva de mujeres sugirió que se esté realizando una despedida de soltera o una ceremonia privada previa.

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