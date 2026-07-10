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Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido el Día de la Independencia de los Estados Unidos para su boda | Foto: Instagram
Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido el Día de la Independencia de los Estados Unidos para su boda | Foto: Instagram
Por Agencia EFE

La cantante Taylor Swift pagó 160.000 dólares por los permisos policiales para proteger su boda con Travis Kelce, celebrada el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York, según divulgó este viernes el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

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