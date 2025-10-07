Durante su reciente aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Taylor Swift puso fin a los rumores sobre su posible participación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. La cantante aclaró que nunca recibió una invitación formal y que su decisión no tiene relación alguna con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce.
“Jamás me lo propusieron”, comentó Swift con humor, destacando que la idea del Super Bowl ha sido más una especulación de los fanáticos que un plan real.
La intérprete de “Shake it off” también bromeó sobre lo estresante que sería coincidir con su pareja en el mismo escenario: “Estoy enamorada de alguien que juega ese deporte, en ese mismo campo. Verlo ya me estresa lo suficiente”, dijo entre risas.
Además, explicó que la idea de cantar mientras él juega “no tendría sentido”. “¿Te imaginas a los dos ahí? Él en el campo y yo pensando si debería hacer Shake it off antes de Blank Space”, añadió.
Durante la entrevista, Taylor Swift también abordó otros rumores virales. Respecto a la boda de Selena Gómez, desmintió haber acaparado la atención con su anillo de compromiso: “Fue la novia más hermosa que he visto. Nadie quiere robarle ese momento a una amiga”, aseguró.
La cantante también contó que Ed Sheeran se enteró de su compromiso a través de Instagram, ya que “su teléfono no funciona bien”. “Cuando lo vi publicado pensé: ‘¡Olvidamos avisarle a Ed!’”, comentó divertida.
El regreso de Taylor Swift al programa marcó su primera aparición en varios años, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, que rompió récords de streaming en menos de 12 horas.
Con esta entrevista, la artista reafirma su conexión con el público y demuestra, una vez más, que incluso sin subirse al escenario del Super Bowl, sigue destacando en la escena internacional.
