Antes de su boda, la cantante de 36 años donó junto a su ahora esposo, Travis Kelce, US$2 millones a la ‘Biblioteca de la Imaginación’ de Dolly Parton | Foto: EFE / Composición EC
Antes de su boda, la cantante de 36 años donó junto a su ahora esposo, Travis Kelce, US$2 millones a la ‘Biblioteca de la Imaginación’ de Dolly Parton | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Taylor Swift dedicó un mensaje de despedida a Dolly Parton tras confirmarse su fallecimiento, donde resaltó la trayectoria de la cantante country y aseguró que su legado permanecerá vigente por el impacto que tuvo en millones de personas a través de su música y sus obras sociales.

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