Taylor Swift dedicó un mensaje de despedida a Dolly Parton tras confirmarse su fallecimiento, donde resaltó la trayectoria de la cantante country y aseguró que su legado permanecerá vigente por el impacto que tuvo en millones de personas a través de su música y sus obras sociales.

“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni bueno”, expresó Swift en un comunicado enviado a medios estadounidenses, donde recordó a Parton como “un modelo a seguir” por la manera en que compartió sus enseñanzas con dulzura, honestidad y humor.

(ARCHIVO) - La cantante estadounidense Dolly Parton se presenta en el escenario Pyramid del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury 2014, en Worthy Farm, cerca de Pilton, Somerset, Reino Unido, el 29 de junio de 2014 | EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

La intérprete de “Anti-Hero” señaló que la artista detrás de “Jolene” logró construir una imagen reconocida a nivel mundial, pero manteniendo transparencia sobre los aspectos más importantes de su vida. Además, destacó su fortaleza como artista y su apoyo a quienes atravesaban dificultades.

“Era la personificación de la gracia y la fortaleza, todo en una persona deslumbrante”, afirmó Swift, quien también resaltó el impacto de las canciones escritas por Parton y su trabajo con la “Biblioteca de la Imaginación”, iniciativa que promueve la entrega de libros para niños.

“Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo”, manifestó la cantante.

Swift cerró su mensaje con una frase dedicada a la artista country: “Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, en referencia a la influencia que tuvo Parton en su vida y carrera musical.

La cantante Taylor Swift. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)

El homenaje de Taylor Swift llega meses después de que ella y Travis Kelce anunciaran donaciones por 26 millones de dólares a distintas organizaciones, de los cuales 2 millones fueron destinados a la “Biblioteca de la Imaginación” de Dolly Parton.

Tras conocer la donación, Parton agradeció el gesto mediante un video publicado en sus redes sociales y destacó el compromiso solidario de la pareja, para luego hacer una broma sobre la posibilidad de cuidar al futuro hijo de Swift y Kelce.

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