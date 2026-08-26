Taylor Swift dedicó un mensaje de despedida a Dolly Parton tras confirmarse su fallecimiento, donde resaltó la trayectoria de la cantante country y aseguró que su legado permanecerá vigente por el impacto que tuvo en millones de personas a través de su música y sus obras sociales.
Taylor Swift dedicó un mensaje de despedida a Dolly Parton tras confirmarse su fallecimiento, donde resaltó la trayectoria de la cantante country y aseguró que su legado permanecerá vigente por el impacto que tuvo en millones de personas a través de su música y sus obras sociales.
“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni bueno”, expresó Swift en un comunicado enviado a medios estadounidenses, donde recordó a Parton como “un modelo a seguir” por la manera en que compartió sus enseñanzas con dulzura, honestidad y humor.
La intérprete de “Anti-Hero” señaló que la artista detrás de “Jolene” logró construir una imagen reconocida a nivel mundial, pero manteniendo transparencia sobre los aspectos más importantes de su vida. Además, destacó su fortaleza como artista y su apoyo a quienes atravesaban dificultades.
“Era la personificación de la gracia y la fortaleza, todo en una persona deslumbrante”, afirmó Swift, quien también resaltó el impacto de las canciones escritas por Parton y su trabajo con la “Biblioteca de la Imaginación”, iniciativa que promueve la entrega de libros para niños.
“Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo”, manifestó la cantante.
Swift cerró su mensaje con una frase dedicada a la artista country: “Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, en referencia a la influencia que tuvo Parton en su vida y carrera musical.
El homenaje de Taylor Swift llega meses después de que ella y Travis Kelce anunciaran donaciones por 26 millones de dólares a distintas organizaciones, de los cuales 2 millones fueron destinados a la “Biblioteca de la Imaginación” de Dolly Parton.
Tras conocer la donación, Parton agradeció el gesto mediante un video publicado en sus redes sociales y destacó el compromiso solidario de la pareja, para luego hacer una broma sobre la posibilidad de cuidar al futuro hijo de Swift y Kelce.
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