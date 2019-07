Taylor Swift: Scooter Braun y otros enemigos de la cantante | FOTOS

Recientemente, Taylor Swift hizo público su fastidio ante la compra de la discográfica Big Machine Label Group por parte del productor musical Scooter Braun (Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande) y consecuente adquisición de la música que trabajó por más de 10 años. Este suceso se ha sumado a numerosas controversias que la cantante ha tenido con diversas figuras del entretenimiento. En esta nota, recordamos algunas.

Hace unas horas, el reconocido productor Scooter Braun confirmó mediante Instagram la compra de la discográfica que por hasta hace dos años había albergado a Taylor Swift. El actual representante de estrellas como Justin Bieber agradeció al dueño de Big Machine Label Group, Scott Borchetta, por importante acuerdo.

Sin embargo, Taylor Swift rechazó la compra, por tratarse de una persona que, según ella, la causó mucho daño. "Todo en lo que pude pensar es el bullying incesante y manipulativo al que (Scooter) me sometió durante años (...) Mi legado musical va a caer en manos de alguien que ha tratado de desmantelarlo", menciona en su publicación en Tumblr.

