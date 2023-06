Taylor Swift se volvió tendencia tras protagonizar un curioso incidente cuando se dirigía al público que asistió a su gira “The Eras Tour” realiazdo en el estadio Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos.

Y es que la cantante estadounidense estuvo a punto de da un mensaje a sus fanáticos cuando de repente las cámaras la captaron atorarse y hacer un esfuerzo para vomitar lo que generó preocupación entre los asistentes.

Casi de inmediato volvió en sí y confesó a sus más de 60 mil fanáticos: “Me tragué un insecto, lo siento mucho”. Seguido de esto, comentó: “Estaré bien, es solo que soy tan estúpida. Oh, delicioso. Dios”. Por unos segundos, el estadio quedó en silencio, pero Taylor finalmente se recuperó tras sacudirse y contar la anécdota en medio de risas.

Seguidamente, la también actriz le prometió a su público que trataría de que no volviera a pasar lo mismo para no interrumpir el concierto. No obstante, resaltó que “sería difícil” debido a que los insectos aparecieron por el calor en el lugar durante los últimos días.

Taylor swallowed a bug at last night’s show 😳🤣 pic.twitter.com/aoibv0K7Vd — The Eras Tour Singapore (@TSTheErasTourSG) June 5, 2023