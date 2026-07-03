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Resumen

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La Policía de Nueva York cerró varias calles en torno al estadio y desplegado un imponente dispositivo para controlar el acceso y el tráfico. | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
La Policía de Nueva York cerró varias calles en torno al estadio y desplegado un imponente dispositivo para controlar el acceso y el tráfico. | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
Por Agencia EFE

Las celebraciones de la esperada boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce comenzaron en la tarde de este viernes en Nueva York, con un amplio despliegue de seguridad en torno al Madison Square Garden, donde cerca de un millar de invitados se empearon a reunir en una exclusiva fiesta que ha despertado una gran expectación.

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