Este viernes 3 de julio, el Madison Square Garden anunció en las calles de Nueva York el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce al proyectar en sus pantallas exteriores la frase “recién casados”, acompañada de las iniciales de ambos.

“¡JusT&T Married!” se leyó en los carteles luminosos del recinto, con fondo lila, poco después de una ceremonia ultra secreta realizada en el interior del estadio ante unos 1000 invitados. La frase estaba modificada con las letras ‘T&T’.

El Madison Square Garden se iluminó de color rosa y mostró un letrero que decía “JUST&T MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en New York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

La representante de la artista, Tree Paine, confirmó a medios estadounidenses que la pareja ya está casada, precisando que la ceremonia fue oficiada de forma sorpresiva por el actor y comediante Adam Sandler, cercano a los ahora esposos.

En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, Austin Swift, hermano de la cantante, asumió el rol de “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador, se desempeñó como padrino.

Sobre la vestimenta, Paine detalló que ambos lucieron trajes de alta costura de Christian Dior, diseñados por Jonathan Anderson, complementados con zapatos de Christian Louboutin. Swift, además, llevó joyas de Cartier.

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La celebración reunió a figuras del deporte, la música y el cine y se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad dentro del estadio, que habría sido decorado como un jardín para la ocasión.

El homenaje se extendió por la ciudad pasadas las 19:00 horas, cuando el letrero lila encendió el juego de palabras con las iniciales de Taylor y Travis.

De forma simultánea, el Empire State Building informó en sus redes sociales que su iluminación superior se tornó azul claro durante la noche, en alusión al tradicional “algo azul” de la novia.

El Madison Square Garden se ilumina de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST&T MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

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