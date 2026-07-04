El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT
El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT
/ LAURA BRETT
Por Redacción EC

Este viernes 3 de julio, el Madison Square Garden anunció en las calles de Nueva York el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce al proyectar en sus pantallas exteriores la frase “recién casados”, acompañada de las iniciales de ambos.

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