La cantante estadounidense Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, donaron 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones caritativas en Estados Unidos de manera previa a su boda, la cual se presume que se realizará este viernes en Nueva York.

El representante de la artista fue el encargado de anunciar la millonaria contribución, detallando que los fondos se distribuyeron entre nueve bancos de alimentos, siete programas educativos, tres hospitales infantiles y una entidad contra la crueldad animal, aunque no especificó el monto exacto asignado a cada institución.

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A través de una declaración recogida por la revista Variety, el portavoz de Swift afirmó: “Esta semana, Travis Kelce y Taylor Swift donaron 26 millones de dólares a organizaciones benéficas de todo Estados Unidos”.

A pesar de que el anuncio oficial no vinculó formalmente la donación con el matrimonio, diversas fuentes periodísticas confirmaron que la pareja contraerá nupcias este viernes 3 de julio ante unos mil invitados en el Madison Square Garden.

El emblemático recinto neoyorquino habría sido transformado en un jardín para la ocasión, y se espera la asistencia de importantes figuras como el ejecutivo de Disney Bob Iger, el cineasta Steven Spielberg, y los músicos Jack Antonoff, Max Martin, Aaron Dessner, Miranda Lambert y Kelsea Ballerini.

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Las entidades beneficiadas están localizadas en ciudades vinculadas a la trayectoria de la pareja, incluyendo el Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island, estado donde Swift tiene una propiedad, y el Hospital Infantil Mercy de Kansas City, localidad donde Kelce juega para los Kansas City Chiefs.

Asimismo, nueve de las organizaciones se ubican en Nueva York, destacando entre ellas City Harvest, una fundación que distribuye alimentos a personas vulnerables y que recibió un millón de dólares.

Por otro lado, según han reportado medios estadounidenses, debido al evento, las autoridades locales programaron un amplio despliegue policial con cortes de calles entre el 2 y el 4 de julio.

*Con información de EFE

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