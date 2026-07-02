El anuncio fue realizado por el representante de Swift, que no especificó la cantidad destinada a cada una de las 20 organizaciones | Foto: Instagram
El anuncio fue realizado por el representante de Swift, que no especificó la cantidad destinada a cada una de las 20 organizaciones | Foto: Instagram
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, donaron 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones caritativas en Estados Unidos de manera previa a su boda, la cual se presume que se realizará este viernes en Nueva York.

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