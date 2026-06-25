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Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido el Día de la Independencia de los Estados Unidos para su boda | Foto: Instagram
Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido el Día de la Independencia de los Estados Unidos para su boda | Foto: Instagram
Por Agencia EFE

Nueva York se prepara para la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, cuyas celebraciones tendrían lugar el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden (MSG), según The New York Times, que cita permisos municipales, reservas hoteleras y fuentes conocedoras de los preparativos.

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