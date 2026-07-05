La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Uno de los momentos más memorables de la celebración fue la presentación sorpresa de Paul McCartney, quien interpretó uno de los mayores clásicos de The Beatles durante la recepción, emocionando a los novios y a los cientos de invitados.

De acuerdo con la revista People, el legendario músico británico subió al escenario para cantar “I Want to Hold Your Hand”, éxito lanzado por The Beatles en 1963 y considerado una de las canciones más icónicas de la historia del rock.

La presencia de McCartney no fue casual. El exintegrante de The Beatles mantiene una cercana relación con Taylor Swift desde hace varios años. Ambos han expresado públicamente la admiración que sienten por el trabajo del otro y han coincidido en diversos eventos musicales y entrevistas.

Paul McCartney subió al escenario para cantar “I Want to Hold Your Hand”, éxito lanzado por The Beatles en 1963, según la revista People. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Además de Paul McCartney, la recepción contó con la participación de Stevie Nicks, otra de las artistas invitadas para amenizar la celebración. La cantante, considerada una de las mentoras musicales de Swift, también ofreció una presentación especial ante los asistentes.

La boda se realizó el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, recinto que fue transformado en un elegante escenario con temática de bosque. La ceremonia reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo, el deporte y la música internacional.

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Entre los invitados destacaron celebridades como Tom Hanks, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Brad Pitt y otras personalidades cercanas a la pareja. El exclusivo evento se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de entretenimiento.

Boda de Taylor Swift y Travis Kelce reuniría a cerca de mil invitados, según reportes. (Foto: AFP)

La actuación de Paul McCartney fue ampliamente elogiada por los asistentes y reforzó el carácter histórico de una boda que reunió a grandes figuras de distintas generaciones en un solo lugar para celebrar el matrimonio entre Taylor Swift y Travis Kelce.