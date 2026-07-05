Paul McCartney interpretó tema de The Beatles en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Foto: AFP)
Paul McCartney interpretó tema de The Beatles en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Uno de los momentos más memorables de la celebración fue la presentación sorpresa de Paul McCartney, quien interpretó uno de los mayores clásicos de The Beatles durante la recepción, emocionando a los novios y a los cientos de invitados.

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