La pareja se casó este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de New York | Foto: AFP / X (Twitter) / Composición EC
La pareja se casó este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de New York | Foto: AFP / X (Twitter) / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron el viernes 3 de julio en una hermética ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de mil asistentes, un evento que se mantuvo bajo estricta reserva hasta que la tía de la artista reveló los primeros detalles.

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