La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron el viernes 3 de julio en una hermética ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de mil asistentes, un evento que se mantuvo bajo estricta reserva hasta que la tía de la artista reveló los primeros detalles.

A su salida del emblemático recinto neoyorquino a bordo de una camioneta, Robin Gentry, tía de la intérprete, rompió con la estricta política de privacidad que impusieron los novios, describiendo el ambiente que se vivió dentro.

“Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron” , declaró Gentry al medio LBC News de Estados Unidos. Asimismo, la familiar detalló de manera escueta que los presentes disfrutaron de una gran cantidad de comida y de un enorme pastel de bodas durante la velada.

Por su parte, George Stephanopoulos, presentador del conocido programa "Good Morning America" sostuvo los novios, ambos de 36 años, portaban pequeños libros para leer sus respectivos textos, a los cuales calificó como reales, vulnerables, serios, divertidos y profundamente amorosos.

La confirmación oficial de la unión llegó por medio de las pantallas del recinto, que emitieron un mensaje alusivo a las 7:30 p. m., y mediante un comunicado de prensa que envió Tree Paine, representante de Taylor.

Taylor Swift y Travis Kelce confirman su compromiso con emotiva publicación

En ese sentido, Paine confirmó que el actor Adam Sandler ofició la ceremonia, mientras que Swift lució un diseño de Christian Dior Haute Couture y prescindió de los tradicionales padrinos y damas de honor.

En su lugar, Austin Swift, hermano de la artista, actuó como Man of Honor, y Jason Kelce, hermano mayor del deportista, asumió el rol de Best Man.

El Madison Square Garden fue ambientado como un jardín para recibir a celebridades como Mariska Hargitay, Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid y Bradley Cooper.

El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

VIDEO RECOMENDADO: