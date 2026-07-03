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Resumen

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Según reportes de Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce se casaron legalmente en una ceremonia privada en Tennessee. (Foto: David L. Nemec / AFP)
Según reportes de Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce se casaron legalmente en una ceremonia privada en Tennessee. (Foto: David L. Nemec / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula Page Six.

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