¡Se reconciliaron! El actor cómico Danny Rosales se disculpó con su colega, Kille González, conocido como ‘Pepino’, tras los comentarios que realizó en su contra durante un show, el pasado 23 de junio en Huánuco.

“Te quiero pedir mil disculpas, tengo 28 años de carrera y es la primera vez que me equivoco. Me excedí. […] Yo te quiero mucho, por eso te digo lo que te digo, así te resientas”, dijo Rosales a Pepino.

¿Por qué Danny Rosales se expresó mal de Pepino?

Como se recuerda, el cómico Pepino fue acusado de incumplir un contrato al no asistir a un show el pasado 23 de junio, en Huánuco. Lo que ocasionó la incomodidad de Danny Rosales y Dayanita, compañeros que asistirían al espectáculo.

Pepino se disculpa con el público

Por su parte, el cómico Pepino, también se disculpó con el publico que no pudo verlo actuar, comentó también que no esperaba que Danny Rosales le diga que “él no era un artista”.

“Disculpa al público, porque ellos se merecen más respeto. No pensé llegar a esto jamás con él. Yo nunca hubiera hablado algo así de él. Son cosas que a mí me dolieron”, dijo Kille González.

El abrazo de la reconciliación

Tras las palabras que ambos humoristas se dijeron a la cara, Jorge Benavides, caracterizado de su personaje, la ‘Tía Gloria’, pidió que ambos se dieran un abrazo.

De esta manera, Benavides ofreció disculpas a nombre del elenco al público de Huánuco y prometiendo que pronto los visitarían.

¿Pepino dejó de estar resentido con Danny Rosales?

Los cómicos se reconciliaron en el segmento “Las 5 cosas que no me gustan de ti”, del programa humorístico JB en ATV, de Jorge Benavides

