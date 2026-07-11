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Resumen

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Durante años, Mario León vivió en la memoria del público como Armandito, el entrañable personaje de “1000 oficios”. Hoy, lejos de la televisión y de los escenarios, enfrenta una realidad dura: necesita encontrar un lugar donde pueda vivir sin miedo.

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El actor nacional nos habla de las cinco décadas de su dilatada y fructífera trayectoria artística, de la novena entrega de “Al fondo hay sitio” y de la serie con la que le gustaría despedirse de los escenarios.
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