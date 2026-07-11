Durante años, Mario León vivió en la memoria del público como Armandito, el entrañable personaje de “1000 oficios”. Hoy, lejos de la televisión y de los escenarios, enfrenta una realidad dura: necesita encontrar un lugar donde pueda vivir sin miedo.

El actor denunció haber sido agredido por un vecino el martes 7 de julio, cuando regresaba de trabajar a la quinta de Lince donde alquila una habitación. Según su testimonio, el hombre —familiar del propietario del inmueble— le impidió el paso, lo insultó y posteriormente lo atacó con un objeto que no pudo identificar con claridad.

León sostiene que la agresión habría estado motivada por homofobia y que no se trataría de un episodio aislado. Afirma que desde el año pasado soporta comentarios ofensivos, hostigamiento y presiones para abandonar la vivienda.

“Ellos quieren que yo me vaya del cuarto. Desde el año pasado están hostigándome, insultándome”, señala. Mario asegura que se encuentra al día en el pago del alquiler y que nunca había tenido un enfrentamiento físico semejante.

Tras el ataque que le dejó con la frente rota, acudió ensangrentado a la comisaría de Lince para presentar la denuncia. Al día siguiente pasó por el médico legista y posteriormente fue atendido en una clínica debido a los dolores y al agotamiento que sentía. La investigación deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades correspondientes.

Pero entre el forcejeo y la confusión hubo una pérdida que para él tiene un valor imposible de calcular. Mario afirma que su agresor se llevó una cadena con una medalla que había pertenecido a su madre, fallecida en el 2012.

“Yo tenía una cadena de oro que mi mamá me regaló antes de morir y se la ha llevado”, cuenta.

Vivir con miedo

El propietario del inmueble, según relata León, le ha comunicado que debe dejar la habitación porque no puede garantizarle que un episodio similar no vuelva a ocurrir. Mario entiende que necesita marcharse. El problema es que no tiene cómo hacerlo.

Actualmente percibe un sueldo aproximado de 2.200 soles. La mitad se destina al alquiler y el resto debe alcanzarle para su alimentación, transporte, servicios y demás gastos del mes. Conseguir una nueva habitación implica pagar una garantía, adelantar una mensualidad y asumir una mudanza que, por ahora, está fuera de sus posibilidades.

“Yo tengo que irme, pero no tengo los medios. Estoy mortificado porque no gano lo suficiente. Gracias a Dios tengo trabajo, que es lo más importante, y puedo subsistir, pero hace tiempo que no me dedico a la actuación”, explica.

Artistas como Titi Plaza y Cecilia Tosso se encuentran organizando una rifa para ayudarlo a reunir dinero. León también ha intentado comunicarse con el sindicato de artistas y con personas que podrían brindarle asesoría legal. Aunque reconoce que la difusión de su caso le ha permitido sentirse acompañado, asegura que todavía necesita apoyo concreto para trasladarse a un sitio seguro.

Después de Armandito

La historia de Mario León también revela el lado menos visible de la televisión: el de los actores que alguna vez alcanzaron popularidad, pero que después quedaron fuera de las producciones y tuvieron que reconstruir su vida lejos de los reflectores.

Han pasado más de veinte años desde su participación en “1000 oficios”. Desde entonces, asegura, no volvió a tener una oportunidad estable en la actuación. Tocó puertas, pidió ser considerado en nuevos proyectos y esperó llamadas que nunca llegaron.

Con el paso de los años tuvo que buscar trabajo fuera del mundo artístico. Hoy cumple una jornada regular, se sostiene con su salario y trata de organizar sus gastos para llegar a fin de mes. El teatro continúa siendo una promesa pendiente, una parte de su vida a la que espera regresar cuando las circunstancias se lo permitan.