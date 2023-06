El actor mexicano Tenoch Huerta, quien interpretó a Namor en “Black Panther: Wakanda Forever”, decidió retirarse de la película de Netflix dirigida por Manolo Caro, “La Fiesta de la Madriguera”. Esta medida la habría tomado con el fin de defenderse de las acusaciones de acoso sexual por parte de su expareja María Elena Ríos.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película ‘Fiesta en la Madriguera’”, señaló el actor en un comunicado publicada en sus ‘stories’ de Instagram.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación.” Agregó.

Tenoch Huerta es acusado de practicar ‘stealthing’

Fue su expareja, María Elena Ríos (saxofonista y activista) una de las primeras en levantar la voz en contra del actor. Como se recuerda, estas acusaciones surgieron durante una entrevista con ‘Poder Prieto’, un colectivo en el que Tenoch es parte.

La asociación compartió un podcast llamado “El feisbuk de la Malinche” en el que Ríos tilda a Huerta de “depredador”. Varios días después, la activista denunció que el actor se quitó el preservativo, sin su consentimiento, mientras mantenían intimidad.

Por su parte, el actor niega lo ocurrido argumentando que su relación fue consensuada. Además, mencionó en su comunicado que su expareja comenzó a cambiar su versión en privado y entre sus círculos de amistades en común.