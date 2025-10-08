Tepha Loza compartió con sus seguidores una confesión que tocó fibras profundas: la pérdida del hijo que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. A través de TikTok, el 6 de octubre, la modelo peruana de 33 años abrió su corazón y narró una experiencia que, aunque dolorosa, también estuvo marcada por el amor y la fe.

El mensaje, acompañado de un video junto a Neumann, se convirtió en un testimonio íntimo sobre el duelo gestacional y la esperanza que persiste incluso en medio de la tristeza.

La publicación conmovió por su tono reflexivo. La hermana de Melissa Loza, conocida por su presencia en programas como Esto es guerra, eligió este momento para hablar de una etapa que vivió en silencio. “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe” , escribió la modelo en el texto que acompañó el video.

En su relato, Tepha describió el embarazo como una experiencia transformadora que fortaleció su relación con Neumann. “Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”, expresó. Aunque el desenlace fue inesperado, aseguró que ese breve tiempo dejó una marca imborrable. “Y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón” , añadió.

Una de las frases que más resonó entre sus seguidores fue una que encapsula su sentir: “No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’” . La modelo también agradeció a su pareja por acompañarla en este proceso: “Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros” . En otro fragmento, reafirmó su fe como fortaleza para sobrellevar el duelo: “Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas”.

Tepha Loza junto a su pareja Mario Neumann. (Foto: Redes sociales)

Más allá del dolor, Tepha quiso destacar el privilegio de haber sentido lo que significa ser madre, aunque haya sido por un corto periodo. “En medio del silencio, seguimos creyendo en Ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante ”, escribió.

La publicación cerró con una reflexión que resume su proceso emocional: “Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere” . Con estas palabras, Loza convirtió su experiencia en un acto de amor compartido, que tocó a miles de personas y generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.