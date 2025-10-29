La maestra, coreógrafa e ícono indiscutible de la cultura criolla y afroperuana, Teresa Palomino, recibirá un homenaje en vida titulado “Teresa Palomino, ella tiene la culpa”, que se realizará el miércoles 29 de octubre en el Teatro Municipal de Surco.

El evento, que rendirá homenaje a las seis décadas de trayectoria de Palomino, tendrá la participación de artistas como Bartola, Aldair Sánchez, Juan Barbieri, Silvia del Río, Mónica Dueñas, Franco Cabrera y Ernesto Pimentel.

Sobre la trayectoria de Teresa Palomino

La historia de Teresa Palomino es la de una pasión convertida en misión cultural. Desde el distrito de Miraflores, fundó PERÚ Unión Santa Cruz, un espacio formativo que ofreció a la juventud un camino de disciplina y esperanza a través de la danza folklórica.

Su compromiso con el arte popular la llevó a ocupar importantes cargos, como la dirección del Ballet Folklórico de la Municipalidad de Lima Metropolitana, invitación que recibió del recordado alcalde Alberto Andrade.

Además, fue una figura clave en la creación del Festival de Arte Negro de Cañete, una plataforma que fortaleció la identidad afroperuana y sirvió de escenario para el despegue de talentos como Alejandra Ambuka.

¿Quién dirige el homenaje a Teresa Palomino?

La actriz y productora Ebelin Ortiz, quien conoce a Teresa desde niña, está a cargo de la dirección de este emotivo homenaje.

“Este espectáculo es ese homenaje en vida que merece todo artista”, comentó Ortiz, quien describe el reto como uno de los más exigentes de su carrera. “Su legado es amplísimo y nos merecemos verla en todo su esplendor”, enfatizó.

El espectáculo, que inicia a las 8:00 p. m. , es descrito como un acto de amor hacia la artista. Las entradas están disponibles en Teleticket .

