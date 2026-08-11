Karol G envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el fuerte sismo de 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. La cantante colombiana manifestó su preocupación por las víctimas y aseguró que su fundación Con Cora se encuentra trabajando para encontrar la mejor manera de brindar ayuda.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” compartió un mensaje de solidaridad dirigido a quienes enfrentan las consecuencias del terremoto. Además, señaló que sus oraciones están con las familias damnificadas que atraviesan momentos de dolor e incertidumbre tras el fuerte sismo.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país. Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia”, expreso la cantante colombiana.

Karol G se une a las muestras de apoyo a los damnificados que dejó el fuerte sismo de 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. ( Foto: Instagram / @karolg9

Asimismo, Karol G expresó su ayuda a los damnificados a través de su organización benéfica, la fundación Con Cora. Con esta iniciativa, ‘La Bichota’ confirmó que su equipo ya se encuentra trabajando para atender la emergencia.

“Desde nuestra fundación estamos trabajando para atender esta emergencia y encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas”, enfatizó la artista en su mensaje. De esta manera, la fundación se suma a los esfuerzos de asistencia humanitaria para brindar ayuda inmediato a las familia afectadas.

La reacción de Karol G forma parte de una ola de solidaridad protagonizada por artistas colombianos frente al terremoto. Otras figuras de la música, entre ellas Maluma, Shakira, J Balvin y Juanes, también han utilizado sus plataformas para expresar su apoyo a las familias damnificadas.

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE) / ERNESTO GUZMAN JR

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) localizó el sismo a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y precisó que el evento ocurrió a las 7:34:29 a. m. (hora local de Colombia). Rápidamente, las autoridades iniciaron acciones para reducir los daños y apoyar a las personas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.