Karol G se une a las muestras de apoyo a los damnificados que dejó el fuerte sismo de 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. ( Foto: NurPhoto / AFP)
Karol G se une a las muestras de apoyo a los damnificados que dejó el fuerte sismo de 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. ( Foto: NurPhoto / AFP)
Por Redacción EC

Karol G envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el fuerte sismo de 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. La cantante colombiana manifestó su preocupación por las víctimas y aseguró que su fundación Con Cora se encuentra trabajando para encontrar la mejor manera de brindar ayuda.