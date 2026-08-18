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Resumen

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Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunció acciones de apoyo para la reconstrucción de 10 escuelas. (Foto: AFP)
Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunció acciones de apoyo para la reconstrucción de 10 escuelas. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento

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