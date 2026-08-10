Shakira utilizó sus redes sociales para dedicar palabras de aliento a su tierra natal tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira utilizó sus redes sociales para dedicar palabras de aliento a su tierra natal tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira se pronunció luego del terremoto que sacudió su país natal y expresó su solidaridad con las personas afectadas. Este lunes 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, provocando daños en diferentes ciudades y dejando víctimas mortales.

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