La cantante colombiana Shakira se pronunció luego del terremoto que sacudió su país natal y expresó su solidaridad con las personas afectadas. Este lunes 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, provocando daños en diferentes ciudades y dejando víctimas mortales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante manifestó su preocupación por las personas que vivieron este difícil momento y compartió un mensaje de solidaridad, sumándose a las muestras de apoyo que comenzaron a circular en redes sociales tras el terremoto.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió en las primeras líneas de su comunicado compartido en sus historias de Instagram.

Asimismo, resaltó que, en situaciones de esta magnitud, los colombianos son más unidos que nunca. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, añadió.

“Abracemos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, concluyó, sumando un emoji de la bandera colombiana y un corazón rojo.

Terremoto en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) localizó el sismo a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y precisó que el evento ocurrió a las 7:34:29 a. m. (hora local de Colombia).

Terremoto en Colombia. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán

Entre las zonas más golpeadas aparecen Risaralda y Valle del Cauca, aunque los efectos del terremoto se extendieron a distintos puntos del país como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó, Armenia y Bogotá.

La magnitud del desastre obligó a las autoridades a coordinar acciones de emergencia y a pedir a la población que permaneciera atenta ante la posibilidad de nuevas réplicas.