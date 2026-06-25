Los dos terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio generaron una ola de reacciones inmediatas tanto a nivel internacional como en el mundo del entretenimiento. Diversos artistas, cantantes y figuras públicas de origen venezolano y latinoamericano compartieron mensajes de solidaridad ante lo sucedido.

A través de las redes sociales, varios artistas venezolanos y de otras partes del mundo enviaron mensajes de solidaridad ante la difícil situación que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos de gran magnitud que sufrió el pasado 24 de junio. Asimismo, muchos de ellos expresaron su preocupación por familiares, amigos y comunidades en las zonas más afectadas.

Las publicaciones también se enfocaron en la importancia de mantener la calma y priorizar la asistencia humanitaria. Varios artistas hicieron hincapié en la necesidad de colaborar con equipos de rescate y organismos oficiales, especialmente ante el colapso de infraestructura en distintas regiones del país.

Personas haciendo saqueos en un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Rayner Peña R). / Rayner Peña R

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Carlos Baute, quién con profunda tristeza envió un mensaje de mucha fuerza, además de brindar su canal como un enlace de ayuda.

“Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera. Mucha fuerza. Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el cantante Danny Ocean, hizo una publicación compartida con Lele Pons. El post que publicó en sus redes sociales está dedicada específicamente a las personas de Venezuela.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios...Está publicación es SOLO para personas en Venezuela”, escribió. Además de resaltar que sean específicos con las direcciones.

Ricardo Montaner y su esposa también se unieron a la ola de mensajes de apoyo para Venezuela. El cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un video para solidarizarse con su país; además, comentó que como familia están llevando ayuda inmediata a los damnificados.

MÁS INFORMACIÓN: Terremotos en Venezuela dejan al menos 164 muertos

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita”, escribió.

Camilo y Evaluna, desde Ámsterdam, Países Bajos, donde se encuentran por motivo de gira, no son ajenos a la coyuntura internacional sobre los dos terremotos que sacudió Venezuela. Los cantantes compartieron un video de reflexión ante lo sucedido. “Nos levantamos hoy con la noticia espantosa de lo que está pasando en Venezuela con el terremoto”, dijo el músico. Por su parte, la cantante expresó: “Ha sido un tour en el que me he sentido muy cerquita de mi país, porque en cada concierto veo más de cinco, seis banderas de Venezuela”.

“La bandera está por todos lados y eso nos hace sentir profundamente conectados con los venezolanos. Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que la está pasando de manera inimaginablemente horrible...Ahora viene lo urgente, que es la ayuda hoy. ‘¿Qué puedo hacer hoy?, se pregunta todo el mundo. Donde sea que estén, hay cosas por hacer…Los amamos. Orando por ustedes”, concluyó Camilo.

Artistas internacionales se pronuncian ante la difícil situación de Venezuela. (Foto: Instagram / @camilo)

LEE MÁS: ONU se moviliza tras terremotos en Venezuela y coordinará equipos de rescate

El cantante Franco de Vita también se une a la oraciones en apoyo a Venezuela. A través de sus redes sociales, el artista compartió un pequeño video, donde se muestra muy apenado por lo que acaba de pasar en su país. “Con el corazón quebrado”, escribió en la descripción de su post.

“Hola Venezuela, pues creo que esta mañana ha sido una de la mañanas más tristes de mi vida. Creo que la noticia fue devastadora, al igual que los terremotos que hemos tenido. Quiero mandarle toda la fuerza, todo el cariño, toda la fe a mis paisanos y por supuesto que estamos con todos los familiares que han perdido a sus seres queridos. Mucho dolor, de verdad que ya, que más nos toca, que más no va a tocar. Pero bueno, se que somos fuertes, al venezolano nadie le gana. Un abrazo grande para todos”, expresó el cantante.

Otros de los artista que también utilizó sus redes sociales para unirse a la ola de oraciones en apoyo a Venezuela es Chyno Miranda. El cantante compartió una publicación con un mensaje potente.

“Hay momentos en que un país se arrodilla en silencio. Hoy nuestras oraciones estás con Venezuela. Por cada vida, por cada familia, por quienes siente miedo y por quienes no han dejado de tender una mano… Venezuela no estás sola”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además de las figuras venezolanas, artistas internacionales también expresaron su solidaridad con los afectados por los terremotos. El cantante español Alejandro Sanz manifestó su apoyo a través de redes sociales al señalar que “cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país”, mientras que la artista mexicana Thalía envió un mensaje de aliento a los damnificados y llamó a la comunidad internacional a unirse en oración por Venezuela.

​De esta manera el rol de los famosos volvió a evidenciar el peso de las redes sociales en contextos de crisis, donde la influencia mediática puede convertirse en una herramienta para coordinar asistencia y acelerar la respuesta humanitaria.