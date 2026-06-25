Artistas internacionales se pronuncian ante la difícil situación de Venezuela. (Foto: Instagram)
Artistas internacionales se pronuncian ante la difícil situación de Venezuela. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Los dos terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio generaron una ola de reacciones inmediatas tanto a nivel internacional como en el mundo del entretenimiento. Diversos artistas, cantantes y figuras públicas de origen venezolano y latinoamericano compartieron mensajes de solidaridad ante lo sucedido.

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