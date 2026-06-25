Los recientes terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio provocaron escenas de pánico tanto en las calles como en los estudios de televisión. Una transmisión en vivo captó el instante exacto en que comenzó el movimiento telúrico, sorprendiendo a los conductores del programa “Cero táctica” de la cadena Venevisión.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el estudio de Venevisión comenzó a temblar mientras los conductores intentaban mantener la calma frente a las cámaras. Algunos optaron por resguardarse bajo la mesa del set de televisión.

Los videos rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, donde usuarios compartieron los momentos de tensión protagonizados por los conductores. Las grabaciones se sumaron a numerosos registros captados por ciudadanos en distintas ciudades venezolanas durante y después de los dos terremotos.

Ante la preocupación de muchos, los conductores del programa reaparecieron. A través de la cuenta oficial de Venevisión enviaron un mensaje para confirmar que se encuentran bien.

“Equipo de “Cero Táctica”, estamos todos bien. Esperamos que ustedes también. Seguimos todos los protocolos de seguridad, y pues nada, la verdad es que todo en orden, pero la verdad que nos agarró a todos por sorpresa”, comentó uno de los conductores del programa.

Las autoridades venezolanas iniciaron evaluaciones de daños tras el movimiento sísmico y las posteriores réplicas reportadas en varias zonas del país. Organismos de emergencia recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.

Los terremotos en Venezuela sorprendieron a conductores de televisión en plena transmisión en vivo. (Foto: Captura de video / Venevisión)

Dos fuertes terremotos en Venezuela

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio alrededor de las 18:05 hora local. El segundo sismo ocurrió apenas 39 segundos después del primero, según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Ambos movimientos telúricos tuvieron su epicentro cerca de la ciudad de Yumare, en el estado Yaracuy. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que también fueron percibidos en Caracas, ubicada a unos 300 kilómetros de distancia.