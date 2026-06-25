Los terremotos en Venezuela sorprendieron a conductores de televisión en plena transmisión en vivo. (Foto: Captura de video / Venevisión)
Los terremotos en Venezuela sorprendieron a conductores de televisión en plena transmisión en vivo. (Foto: Captura de video / Venevisión)
Por Redacción EC

Los recientes terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio provocaron escenas de pánico tanto en las calles como en los estudios de televisión. Una transmisión en vivo captó el instante exacto en que comenzó el movimiento telúrico, sorprendiendo a los conductores del programa “Cero táctica” de la cadena Venevisión.

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