Equipos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de la modelo Skarlent Rodríguez (23), ganadora del Miss Grand Orlando 2025, y de su pareja, José Castro, abrazados bajo escombros del edificio donde residían en La Guaira, estructura que colapsó por el doble terremoto, de 7.2 y 7.5 grados, en Venezuela.

El hallazgo de las víctimas se concretó el pasado 29 de junio, tras cinco días de intensas labores de búsqueda y rescate realizadas por brigadistas y familiares, en medio de una emergencia que ya registra más de dos mil fallecidos y once mil heridos.

CONOCE MÁS: Rescatistas intentan salvar a niño de nueve años tras ocho días de los sismos en Venezuela

La tragedia afectó de forma directa a los familiares de Castro, quienes sufrieron la pérdida de múltiples integrantes en el mismo siniestro. Según explicaron los allegados a la pareja, el padre, la abuela y dos tíos del joven también perecieron a causa de los sismos.

En tanto, las autoridades decretaron siete días de luto nacional ante la cantidad de víctimas mortales, concentrándose la mayor destrucción de infraestructura residencial, vial y de patrimonio histórico en localidades como Caracas, los municipios de la zona central y el litoral de La Guaira.

¿Quién fue Skarlent Rodríguez?

Con apenas 23 años, Skarlent Rodríguez se perfilaba como una de las promesas del modelaje venezolano tras consagrarse como Miss Grand Orlando 2025. Paralelamente, realizaba contenido para sus redes sociales.

Tras la noticia de su deceso, las plataformas se inundaron de muestras de afecto y pesar. Diversas agencias de moda, reinas de belleza y seguidores destacaron no solo su indiscutible talento, sino también el carisma y la entrega que aseguraron tenía.

Skarlent Rodríguez fue Miss Grand Orlando 2025

VIDEO RECOMENDADO: