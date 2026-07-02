El hallazgo de las víctimas se concretó el pasado 29 de junio tras intensas jornadas de rescate | Foto: Instagram (Difusión)
El hallazgo de las víctimas se concretó el pasado 29 de junio tras intensas jornadas de rescate | Foto: Instagram (Difusión)
Por Redacción EC

Equipos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de la modelo Skarlent Rodríguez (23), ganadora del Miss Grand Orlando 2025, y de su pareja, José Castro, abrazados bajo escombros del edificio donde residían en La Guaira, estructura que colapsó por el doble terremoto, de 7.2 y 7.5 grados, en Venezuela.

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