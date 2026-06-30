La solidaridad de artistas internacionales sigue manifestándose. Esta vez, el cantanteNicky Jam se ha sumado de manera activa a la ayuda humanitaria, utilizando su avión privado para enviar suministros y esperanza a las víctimas afectadas por los terremotos en Venezuela.
La solidaridad de artistas internacionales sigue manifestándose. Esta vez, el cantanteNicky Jam se ha sumado de manera activa a la ayuda humanitaria, utilizando su avión privado para enviar suministros y esperanza a las víctimas afectadas por los terremotos en Venezuela.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Hasta el amanecer”, compartió una serie de imágenes y un video, donde muestra la ayuda que está llevando en su avión privado, acondicionado especialmente para transportar los suministros de emergencia.
“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió el cantante.
Asimismo, aprovechó la publicación para invitar a todos aquellos que tenga la posibilidad de ayudar que lo hagan. “Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia”, agregó.
“A mi gente de Venezuela…no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Que Dios bendiga a Venezuela, proteja a cada familia y nos recuerde que, cuando nos unimos, la esperanza siempre encuentra el camino”, culminó su mensaje.
De esta manera, la compositor Nicky Jam se suma a la lista de artistas que se han pronunciado y enviado ayuda para los damnificados por la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos remecieron Venezuela.
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