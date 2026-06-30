Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Venezuela en su avión privado tras terremotos. (Foto: Instagram / @nickyjam)
Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Venezuela en su avión privado tras terremotos. (Foto: Instagram / @nickyjam)
Por Redacción EC

La solidaridad de artistas internacionales sigue manifestándose. Esta vez, el cantante Nicky Jam se ha sumado de manera activa a la ayuda humanitaria, utilizando su avión privado para enviar suministros y esperanza a las víctimas afectadas por los terremotos en Venezuela.

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