La solidaridad de artistas internacionales sigue manifestándose. Esta vez, el cantante Nicky Jam se ha sumado de manera activa a la ayuda humanitaria, utilizando su avión privado para enviar suministros y esperanza a las víctimas afectadas por los terremotos en Venezuela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Hasta el amanecer”, compartió una serie de imágenes y un video, donde muestra la ayuda que está llevando en su avión privado, acondicionado especialmente para transportar los suministros de emergencia.

Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Venezuela en su avión privado tras terremotos. (Foto: Instagram / @nickyjam)

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“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió el cantante.

Asimismo, aprovechó la publicación para invitar a todos aquellos que tenga la posibilidad de ayudar que lo hagan. “Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia”, agregó.

Además, no pudo evitar enviar un mensaje de apoyo a los afectados por los terremotos y expresó que la esperanza siempre encuentra su camino.

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“A mi gente de Venezuela…no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Que Dios bendiga a Venezuela, proteja a cada familia y nos recuerde que, cuando nos unimos, la esperanza siempre encuentra el camino”, culminó su mensaje.

Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Venezuela en su avión privado tras terremotos. (Foto: Instagram / @nickyjam)

De esta manera, la compositor Nicky Jam se suma a la lista de artistas que se han pronunciado y enviado ayuda para los damnificados por la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos remecieron Venezuela.