Thalía bromea con quitarse dos costillas y sus fans respondieron de esta manera

Fiel a su estilo, la cantante Thalía volvió a generar polémica entre sus miles de seguidores de Instagram. ¿Qué hizo ahora?, pues nada menos que lanzar una pregunta que no todos sus fans tomaron con buen humor.

La cantante y actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram un video donde le miden la cintura, que acompañó con el siguiente texto: "¿Y si me remuevo otras 2 costillas? ¿Cómo la ves @valverdefitness?".

Bastó con que hiciera esa consulta para que sus fans se dividieran, algunos manifestaron que la pregunta hecha por Thalía era de forma sarcástica. Mientras que otros sí lo tomaron muy en serio y le pidieron a la artista que piense bien las cosas.

"Es un comentario SARCÁSTICO. People aprendan ya que ella nunca se ha hecho o removido ninguna costilla. Lo dice en broma por los comentarios de las envidiosas", "¡ES SARCASMO! De verdad que me preocupa la incapacidad de compresión de la gente hoy en día", dijeron algunos de sus fans que celebraron la publicación de la intérprete de "No me acuerdo".

Mientras que los otros que se mostraron en contra dijeron: "¿Estás loca? Mira que ya tienes tu edad y tanto los huesos como el tejido no se regeneran tan rápido", "Las costillas que llamamos falsas o flotantes protegen a los riñones y que falta de conocimiento para hacerse quitar solo por estética".

Mucho se ha dicho sobre las costillas de la esposa de Tommy Mottola. Sin embargo, ella ha desmentido en varias ocasiones que se las haya quitado y, por el contrario, ha afirmado que tiene esa anatomía gracias a la genética, a su alimentación balanceada y a sus rutinas de ejercicios que sigue al pie de la letra.