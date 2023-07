La cantante mexicana Thalía tuvo una conversación con Nicola Porcella, en donde lo puso en aprietos al exguerrero cuando le preguntó acerca de la supuesta relación que lleva con la influencer Wendy Guevara.

¿Cómo inició la ronda de preguntas?

Thalía por medio de un enlace en vivo comenzó transmitiendo las preguntas que los fanáticos del programa tenían para Nicola Porcella, de las cuales una de ellas fue: “Saliendo de la casa ¿tendrías una relación con Wendy?”.

Ante ello, Thalía le dijo a Porcella que la ‘influencer’ Wendy Wuevara era su ‘amor a la mexicana’. “La verdad con Wendy jugamos mucho al papá y a la mamá”, contestó el ex chico reality muy nervioso.

¿Qué respondió Wendy Guevara?

Por su parte, la integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara comentó las cosas que no le gustan de Nicola Porcella, como por ejemplo su actitud empalagosa.

“Siempre me anda agarrando todas las partes de mi cuerpo, pero lo que no me gusta es que él siempre quiere ser la mamá, la mamá soy yo, por eso ya no quiero nada”, dijo entre risas.

Finalmente, el exguerrero comentó que la posibilidad de establecer una relación sentimental con Wendy es un tema que conversará al término del ‘reality’. “Lo vamos a solucionar afuera, es un tema que tenemos pendiente”, sentenció.