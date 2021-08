La cantante Thalía cumple 50 años este 26 de agosto y ha decidido compartir la celebración con sus seguidores a través de redes sociales. En las fotografías compartidas en Instagram -y posteriormente en Facebook y Twitter-, la mexicana posa junto a una piscina con el número 50 decorado con globos de colores vistosos; incluso ella está vestida con tonos similares.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje escrito por la artista. “Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, se lee junto a la instantánea.

La frase de “sin-cuenta” se repite en el resto del post y enfatiza el mensaje de no tomar tanto en cuenta lo superficial de las personas, “sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”.

Asimismo, la cantante mexicana agradeció a Dios por llevarla “en el centro de tu mano”, y a su padres y seguidores por el apoyo que le han dado. “Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó.

Durante estos años de carrera, Thalía se ha destacado como actriz en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes” y “Marimar” y también ha participado de películas como “Anastasia” y “Mambo Café”.

Desde el 2000, Thalía está casada con el empresario Tommy Mottola con quien tiene dos hijos: Sabrina y Matthew. El pasado 2 de diciembre del 2020 celebraron sus 20 años de casados.

Cabe recordar que, en mayo de este año, la artista sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum “desAMORfosis”, el cual cuenta con 14 canciones y ha tenido éxito.





Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Top 5: conciertos de "La Voz Perú 4". (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR